Funerali di stato per Franzoso 

L'ultimo saluto a Matteo Franzoso, lo sciatore azzurro morto in Cile dopo una caduta in allenamento sulle piste delle Ande, si terrà nella chiesa di Sant'Edoardo a Sestriere, con i funerali di Stato in programma martedì alle 16. Lo ha annunciato la Federsci. Nella mattinata di lunedì è previsto l'arrivo a Milano della salma che sarà trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all'interno della chiesa di Sant'Edoardo. La sera stessa, alle ore 20.30, verrà celebrato il rosario.

Da Sestriere il feretro raggiungerà Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia. Il suo corpo verrà tumulato al cimitero dell'antica chiesa di San Restituto dove l'accesso sarà riservato esclusivamente alla famiglia.

A Sestriere sarà presente il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha annullato la prevista visita a Cagliari.

