Funerali a Cagliari e Senorbì per il vescovo Antioco Piseddu 

Due funerali per il vescovo. Le prime esequie saranno celebrate domani alle 11, nella “sua” parrocchia di sant’Anna. Monsignor Antioco Piseddu era vescovo emerito di Ogliastra ma indimenticato padre e pastore della comunità parrocchiale di Stampace. A presiedere il rito l’arcivescovo Giuseppe Baturi, concelebranti i canonici del Capitolo metropolitano e numerosi sacerdoti e religiosi della diocesi di Cagliari. La seconda funzione si terrà a Senorbi alle 17. Al rito, che si svolgerà nella chiesa di Santa Barbara, sono attese anche diverse autorità dell’Ogliastra, che aveva guidato spiritualmente dal 1981 al 2014. La scomparsa del monsignore ha suscitato cordoglio con attestati di stima espressi da amministratori attuali e del passato. «Serbo parole che mi colpirono all’epoca e che, con il tempo, ho fatto mie: pensare in grande e prendere il largo. Un invito alla fiducia, al coraggio, all’andare oltre le paure e le misure ristrette», ha detto Angelo Stochino, sindaco di Arzana. Ha espresso cordoglio anche Piero Cannas, sindaco di Villagrande dal 2000 al 2005: «Grande vescovo e grande uomo, attento ai problemi del territorio e sempre in prima linea, ho condiviso con lui momenti difficili della comunità di Villagrande e non ci ha mai fatto mancare sostegno e vicinanza». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA