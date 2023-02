Fumogeni e petardi a Bancali 

Petardi e fumogeni ieri notte all'esterno del carcere di Bancali. Poco prima delle 20, da un muretto a secco vicino al bivio che porta verso il penitenziario sassarese, si sono sentite distintamente delle esplosioni che hanno fatto pensare, in un primo momento, a una bomba carta. Ma, secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe solo di grossi petardi. Sul posto gli agenti della polizia di Stato per cercare di scoprire i responsabili, subito datisi alla fuga.

Intanto cresce la preoccupazione anche in città, considerate le manifestazioni di solidarietà, in Italia e all'estero, a favore di Alfredo Cospito, l'anarchico in regime di 41 bis proprio a Bancali (teatro di diverse proteste) fino a due settimane fa quando è stato trasferito nel carcere di Opera a Milano per monitorare le sue condizioni di salute. Il 55enne abruzzese, in sciopero della fame da 90 giorni, ha perso oltre 40 chili. (e.fl.)

