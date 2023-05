Fumogeni contro i bus 

Hanno atteso il passaggio dei bus che stavano portando i tifosi ospiti allo stadio per iniziare il lancio di fumogeni e pietre. Tensione alle stelle nel pre partita di Cagliari-Palermo: i mezzi del Ctm hanno riportato danni e solo il pronto intervento delle forze dell’ordine ha evitato che le due tifoserie si scontrassero. L’assalto verso le 13.30 su viale Salvatore Ferrara. Il gruppo di ultrà cagliaritani, sbucato dai palazzoni di Sant’Elia, ha lanciato di tutto. I fumogeni hanno provocato un principio d’incendio di vegetazione in un terreno. Poi, gli ospiti sono stati trattenuti nel loro settore dalle forze dell’ordine in assetto antisommossa. Nel dopo gara nessun problema. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA