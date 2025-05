Fumo nero dalla Saras, tre indagati 

Una decina di pagine di contestazioni che ipotizzano il «disastro ambientale» doloso o, in alternativa, quello colposo, ma anche il «getto pericoloso di cose» e una serie di delitti colposi contro la salute pubblica. Si è chiusa con due indagati, oltre alla chiamata in causa della società, l’indagine sul presunto inquinamento provocato dalle “torce” della raffineria della Saras, le fuoriuscite di fumo finite nel mirino della Procura. Il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Settimio Guarrata e Walter Cocco, uno presidente della Sarlux, l’altro responsabile salute e sicurezza della grande raffineria di Sarroch. Indagato anche Fabio Corvetto, ad dell’azienda, ma per una contestazione minore.

Scarichi blow-down

L'indagine era nata da un un esposto che risale all'inverno del 2021 che puntava a far luce sui cosiddetti scarichi a blow-down, ovvero il sistema che dovrebbe filtrare le sostanze potenzialmente inquinati. La Procura aveva anche dato l’incarico a due consulenti, l'ingegnera Paola Russo e l'ingegner Rodolfo Araneo, per accertare quelle fosse lo stato inquinamento dal gas sprigionato dalle torce, con fumate nere, a partire dal 2019. A firmare l’esposto per chiedere alla magistratura di indagare sulla fumi della raffineria sono stati i responsabili di alcune associazioni ambientaliste, Lidia Frailis e Angelo Cremone, rispettivamente presidente dell'associazione Donne Ambiente Sardegna e portavoce di Sardegna Pulita, difesi dall'avvocata Alessandra Nocco. L’inchiesta, però, si è focalizzata anche su una serie di fiammate con colonne di fumo nero che, secondo l’accusa, si erano alzate senza controllo dopo una serie di guasti negli impianti della raffineria sin dal 2013. Per il momento i dettagli delle contestazioni non sono ancora emersi, ma pare che gli esperti della Procura abbiano rilevato una serie di sostanze nocive che si sarebbero propagate nell’aria. I vertici della Sarlux sono difesi dall’avvocato Alfredo Diana.

La seconda indagine

E sempre sulla Saras, in via di chiusura, c’è anche l’inchiesta dei sostituti procuratori Enrico Lussu e Nicola Giua Marassi che va avanti ormai da diversi anni sul rischio inquinamento nella terra e in mare. Quest’ultima è affidata agli investigatori della Forestale che hanno effettuato una serie di ispezioni nello stabilimento e nelle zone limitrofe. l pubblici ministeri, anche in questo caso, hanno affidato il compito di valutare i rischi per la salute pubblica a dei consulenti che avrebbero riscontrato in mare presenza di idrocarburi.

RIPRODUZIONE RISERVATA