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Carbonia.
15 ottobre 2026 alle 00:41

Fumo nero dal campo rom, scatta l’allarme 

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La storia si è ripetuta alle11 di ieri mattina: una colonna alta di fumo nero, denso, facilmente osservabile pure dal centro della città, si è levata dalla località Sirai prossima alla bretella di accesso della sp2. Il luogo del rogo è tristemente noto: ancora una volta un incendio è stato infatti appiccato a pneumatici, masserizie, rifiuti plastici e soprattutto ferrosi abbandonati di continuo ai margini del campo rom.

Il leggero vento di maestrale ha portato il fumo verso il vicino ospedale Sirai creando, come al solito, una condizione non proprio ideale. È infatti nuovamente successo, come centinaia di volte ormai da molti anni, che qualcuno abbia dato fuoco ai cumuli di rifiuti che degradano in maniera forse irreversibile alcuni angoli di campagna fra i bordi della località Campo Frassolis (a sua volta ai piedi del complesso ospedaliero Sirai), i limiti della bretella della sp2 e il tratto finale di via Logudoro.

La colonna di fumo nero, chiaramente visibile anche dal centro della città, non ha potuto che allarmare la cittadinanza perché conseguenza della combustione di materiali plastici oppure di pneumatici.

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