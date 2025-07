Fumo in spiaggia, rifiuti e cani: a giugno 50 sanzioni al mare 

Chi fumava in spiaggia ha raccontato la solita scusa: «Non ero a conoscenza del divieto». Stesse parole da tanti vacanzieri che stavano trascorrendo le ferie in spiaggia con il cane. Ma guai a chi sbaglia: gli occhi della polizia locale e dei barracelli sono ovunque. E ora i controlli aumentano. Pioggia di sanzioni a giugno da Mari Ermi a Maimoni passando per Is Arutas e San Giovanni di Sinis: in tutto 50. Dal primo al 30 giugno sono state sanzionate 11 persone intente a fumare in spiaggia. Eppure i cartelli con su scritto che è possibile fumare solo nelle passerelle in legno sono in bella mostra. Per i trasgressori 50 euro di multa. C’è poi chi si ostina ancora a portare il cane in spiaggia negli spazi non autorizzati. Le sanzioni per ora sono state 13: anche in questo caso 50 euro. «Eppure il Sinis offre ben diversi spazi per gli animali - spiega il sindaco Andrea Abis - Perché disturbare i bagnanti che non hanno animali al seguito?». C’è poi chi ancora non accetta di parcheggiare l’auto negli spazi consentiti, delimitati dal Comune. Le sanzioni per sosta selvaggia sono 21. Altre cinque per abbandono dei rifiuti. Il primo cittadino: «I peggiori sono quelli che lasciano sacchetti con rifiuti accumulati in spiaggia alla fine delle passerelle. Le regole vanno rispettate».

