Fumo in spiaggia, i barracelli vigilano sui divieti 

Divieto di fumo sotto l'ombrellone, sulla battigia e in acqua. Per il secondo anno di fila, il Comune di Tortolì conferma l’ordinanza antifumo, con qualche integrazione rispetto alla stagione turistica precedente. Sul litorale verrà sollevato il livello di sorveglianza: ai controlli prenderanno parte anche i barracelli. «L’anno scorso non facevamo i turni diurni, istituiti quest’anno. Faremo i controlli insieme alla polizia locale e alla Forestale», conferma Maurizio Lorrai, comandante della compagnia. L’unica eccezione per fumare sono le aree riservate: zone idonee ben segnalate, ma soprattutto attrezzate con posacenere, che saranno allestite nei prossimi giorni. Il motivo dello stop al fumo è in primis la tutela dell’ambiente. «L’ordinanza è in vigore: sulle spiagge di Tortolì non si fuma. Nei prossimi giorni - spiega Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente - sistemeremo le aree fumatori, con tanto di cartelli per trovarle facilmente. Chiedo a tutti un po' di collaborazione, ne va del nostro mare e della salute di ognuno. E poi, lo dico col sorriso: il mio augurio vero è che per qualcuno questa sia l’occasione buona per smettere di fumare del tutto». Il divieto include anche le sigarette elettroniche. Per i trasgressori multe fino a 500 euro. (ro. se.)

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