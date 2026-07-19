Fumo in piazza Roma: arrivano i vigili  ma è un falso allarme 

L’allarme nella centralissima piazza Roma, a Oristano, è scattato qualche minuto dopo le 18. I primi ad accorgersi dell’arrivo in forze dei vigili del fuoco sono stati i pensionati che chiacchieravano sulla panchina, poi i clienti del supermercato e via via tutti gli altri. Una telefonata alla centrale allertava per una colonna di fumo che si alzava sui palazzi della piazza. Il rischio di un rogo all’interno di un’abitazione ha fatto sì che in un attimo arrivassero tre mezzi di soccorso.

Dopo aver verificato con gli inquilini dello stabile che si trova tra il market e la parafarmacia, i vigili del fuoco hanno individuato la causa dell’allarme: veniva dalla pizzeria in via Contini dove era appena stato acceso il forno che ha provocato il fumo. Nessun incendio dunque, per fortuna solo un falso allarme.

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