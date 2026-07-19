VaiOnline
Oristano.
20 luglio 2026 alle 01:45

Fumo in piazza Roma: arrivano i vigili  ma è un falso allarme 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’allarme nella centralissima piazza Roma, a Oristano, è scattato qualche minuto dopo le 18. I primi ad accorgersi dell’arrivo in forze dei vigili del fuoco sono stati i pensionati che chiacchieravano sulla panchina, poi i clienti del supermercato e via via tutti gli altri. Una telefonata alla centrale allertava per una colonna di fumo che si alzava sui palazzi della piazza. Il rischio di un rogo all’interno di un’abitazione ha fatto sì che in un attimo arrivassero tre mezzi di soccorso.

Dopo aver verificato con gli inquilini dello stabile che si trova tra il market e la parafarmacia, i vigili del fuoco hanno individuato la causa dell’allarme: veniva dalla pizzeria in via Contini dove era appena stato acceso il forno che ha provocato il fumo. Nessun incendio dunque, per fortuna solo un falso allarme.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

«Quando li abbiamo tirati fuori erano coscienti»

Solanas, il drammatico racconto dei testimoni dell’incidente sulla 125 Var costato la vita a due amici 
Raffaele Serrreli
L’emergenza

Ondata di caldo senza fine, valori estremi mai visti

Nell’Isola picchi fino a 47 gradi per una settimana, venerdì scorso la temperatura record per Cagliari: 45,2 
Cristina Cossu
Il caso

Supera i controlli e sale senza biglietto sul volo per Milano

Il 50enne con problemi psichici è stato scoperto prima del decollo 
Enrico Fresu
La protesta

Cala Finanza, rivolta in maschera

Mamuthones presenti nonostante il dissenso del sindaco di Mamoiada 
Andrea Busia
Bologna

«Aiuto, basta»: muore durante il fermo

Poco prima aveva dato in escandescenze. Proteste nel quartiere 
Eboli

Cronista ucciso e dato alle fiamme

Si occupava di sport. Il corpo scoperto durante lo spegnimento dell’incendio 