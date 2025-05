Fumo in cabina, l’aereo torna a Malpensa  

Varese. Fumo in cabina sul volo diretto a Fuerteventura poco dopo il decollo dall’aeroporto di Malpensa, e atterraggio immediato allo stesso scalo per eseguire i controlli. È stato un inizio di vacanza turbolento per i circa 200 passeggeri del volo easyJet decollato ieri mattina dallo scalo lombardo con destinazione Isole Canarie e immediatamente rientrato al Terminal 2 dell’aeroporto. Subito dopo il decollo il comandante ha segnalato la presenza di fumo in cabina facendo immediatamente ritorno all’hub.

A bordo, non ci sono state conseguenze per i 203 passeggeri del volo. L’aereo è stato scortato in pista dai mezzi dei vigili del fuoco e si è portato in autonomia allo stallo di riferimento, cioè l’area designata per la sosta e il parcheggio degli aeromobili. I passeggeri sono stati sbarcati e l’Airbus è stato sottoposto a i controlli tecnici.

