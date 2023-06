Fumo e plastica, divieti ignorati 

Radinka, turista russa alla Prima Fermata, giura di non esserne a conoscenza e si scusa. «Non si può fumare in spiaggia? Non ho visto cartelli, pensavo che fosse libera». Sempre alla Prima, poco distante, un’altra donna invece se ne frega. «E chi lo dice che non si può?». Lo dice un regolamento del Comune che fissa il divieto di fumare tutto l’anno in spiaggia (salvo che nelle aree riservate che compariranno). Più avanti alla Quarta, frequentata da molti adolescenti, è un mezzo disastro: i mozziconi di sigaretta sono sparsi dappertutto. Qui compaiono, sporadicamente, anche bicchieri di plastica accartocciati (da chi ignora anche il divieto di utilizzare plastica monouso non biodegradabili). La situazione è nettamente migliore a Calamosca dove sono davvero pochi quelli che non rispettano le regole, mentre a Giorgino sembra terra di nessuno: ognuno fa come gli pare. Benvenuti nelle spiagge cagliaritane, dove i divieti imposti dall’amministrazione per la tutela dell’ambiente (anche quello di calpestare le dune del Poetto protette da un recinto di corde) sono rispettati a macchia di leopardo.

Sanzioni e controlli

Facendo un conto (a spanne) dei mozziconi trovati sulla sabbia e delle persone incontrate in poco più di due ore mentre fumavano ieri in spiaggia, con le multe il Comune avrebbe “guadagnato” (calcolando la sanzione minore) più di duemila euro. «Ormai non andiamo più al Poetto perché il divieto ci obbligava ad andare in strada», racconta Sabrina. «A Calamosca, invece, si può raggiungere il chiosco più facilmente, perché è a due passi, o al massimo fare una rampa di scale e fumare rispettando comunque le regole», aggiunge. Questo perché le aree fumatori attrezzate che il Comune ha nel progetto per il Poetto ancora non ci sono. Così come mancano, ancora, in tutte le spiagge della città, i cartelli che fissano il divieto di fumo e plastica. «Abbiamo sollecitato gli uffici», dice Raffaele Onnis, presidente della commissione Ambiente, «ma ci sono “passaggi” burocratici e amministrativi che richiedono tempi. Speriamo di potere avere i cartelli al più presto, naturalmente, ma il Poetto è un cantiere fino alla fine di dicembre e alcune delle cose che sono in programma, così come l’amministrazione ha annunciato ampiamente durante l’avvio del cantiere in inverno, si faranno dopo l'estate per non intralciare la stagione balneare».

I controlli

Oltre alla mancanza dei cartelli (spiegata), l'altro problema è l’assenza di controlli. «Abbiamo iniziato il servizio da pochi giorni», dice il comandante della polizia municipale Guido Calzia, «si potrà valutare un andamento più avanti». Al riguardo, Matteo Massa (capogruppo dei Progressisti) ha presentato un’interrogazione in Consiglio: «I controlli sono una parte importante», dice, «e sappiamo che sono appena cominciati. Ma poi bisogna fare un'azione per comunicare che esistono i divieti e come funzionano. Il Comune ha intrapreso questa battaglia di civiltà fissando i divieti in spiaggia, ora serve comunicarli ai cittadini che in questo momento non sono così informati», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Ahmed Naciri, presidente di Legambiente Cagliari: «Controlli e comunicazione: adesso bisogna spingere su questo. O cambierà poco».

