Fumo davanti al palazzo del Comune 

Momenti di apprensione ieri, verso le 13,45, per del fumo abbondante proveniente da via Nazario Sauro nel cortile interno del palazzo del Comune. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco arrivati con due mezzi per spegnere l’incendio che in un primo momento sembrava aver interessato l’ingresso dell’edificio.

Per fortuna le fiamme hanno aggredito delle aiuole e i vigili del fuoco, dopo il primo intervento del personale e delle guardie giurate, sono riusciti a spegnere il rogo evitando così che le conseguenze fossero peggiori e che il fuoco raggiungesse le piante presente nella zona. Probabilmente l’incendio, spento prontamente dai vigili del fuoco, è scoppiato a causa di una sigaretta gettata nelle aiuole.

