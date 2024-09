Fumo dal motore, atterraggio di emergenza per un elicottero 

Quando il pilota dell’elicottero Aw129 Mangusta ha visto una scia di fumo fuoriuscire dal motore ha virato subito sulla pista dell’aeroporto di Tortolì. Era in volo con un modello analogo e un Nh90. I tre mezzi aerei dell’Esercito erano decollati dalla base di Rimini ed erano diretti a Teulada per un’esercitazione. Ma ieri, intorno alle 16.30, mentre volavano all’altezza di Tortolì su uno dei due Aw129 si è verificato un guasto tecnico al motore che ha costretto a un atterraggio precauzionale. Sull’elicottero viaggiava un equipaggio di due persone, mentre sull’Nh90 una decina di militari. Una volta atterrato, il personale di bordo ha armeggiato gli estintori spegnendo un piccolo principio d’incendio. In quegli stessi momenti il pilota si è messo in contatto con il comando del Reggimento Aviazione dell’Esercito con sede a Rimini che ha coordinato le operazioni dell’intervento. L’elicottero con il motore in avaria è rimasto in aeroporto, in attesa che una squadra del reparto tecnico raggiunga Tortolì per accertare le cause del guasto. In pista hanno garantito supporto logistico il personale di Aliarbatax, la società proprietaria dell’aeroporto di Basaura, e i volontari dell’Avioclub Ogliastra. (ro. se.)

