Fumo bandito dalle spiagge, scattano i controlli 

La cartellonistica (costata tremila euro) è stata affissa lungo il litorale. Indica il divieto di fumare sulle spiagge di Tortolì, con richiamo all’ordinanza in vigore dal 15 luglio firmata dal sindaco Marcello Ladu. Completata l’istallazione degli avvisi, ora scatta la fase due con i controlli a tappeto: in campo agenti della polizia locale e barracelli. Oltre a loro la vigilanza spetta anche alle forze dell’ordine. Le sanzioni amministrative possono raggiungere 500 euro. Per i tabagisti sono state allestite aree adeguate e solo nelle stesse si potrà fumare in libertà senza incorrere in un verbale. Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente, ha illustrato nei giorni scorsi i principi che hanno ispirato il provvedimento: l’esponente dell’amministrazione Ladu ha dichiarato l’iniziativa rappresenta una svolta verso la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente costiero. Falchi ha parlato anche di decoro: «Siamo convinti che l’ordinanza, contribuirà a rendere le nostre spiagge ancora più pulite e accoglienti per cittadini e turisti, in particolare per i bambini. In prossimità degli accessi al mare - puntualizza il consigliere di maggioranza - sono stati posizionati i necessari cartelli informativi per segnalare chiaramente il divieto, garantendo così la massima trasparenza e consapevolezza». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA