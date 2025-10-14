«Fumo, alcol e droghe pesano molto» 

«L’infertilità è definita come l'assenza del concepimento dopo almeno un anno di rapporti sessuali non protetti finalizzati alla riproduzione. Tale condizione riguarda il 15-20% delle coppie», spiega Alessandro Oppo, endocrinologo e andrologo dell’AOU di Cagliari: «Ad accentuare il problema concorrono sicuramente, almeno nel mondo occidentale, fattori socio-economici che ritardano la pianificazione familiare verso fasce di età in cui la fertilità tende a essere fisiologicamente ridotta. Secondo i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, nel 35% dei casi risulta preponderante il fattore maschile, in un altro 35% quello femminile, nel 15% vi è un fattore di coppia e nel restante 15% la causa rimane sconosciuta».

«La capacità riproduttiva della coppia», prosegue Oppo, «subisce un declino con l’avanzare dell’età; il fattore età è però particolarmente importante nella partner femminile, per un esaurimento della riserva ovarica e un maggior rischio di anomalie cromosomiche fetali o di aborto. Uno stile di vita non corretto (fumo, alcol, sostanze stupefacenti, uso indiscriminato di farmaci anabolizzanti) può causare una significativa diminuzione del potenziale di fertilità nella coppia. Anche il peso può interferire in modo negativo sulla fertilità in entrambi i sessi, ma in particolare nella donna: alterazioni significative, sia in eccesso che in difetto, possono essere concausa di disturbi dell’ovulazione».

«L’impatto ambientale è un possibile fattore patogenetico di ipofertilità», mette in evidenza lo specialista: «Sono numerose le segnalazioni della letteratura scientifica sugli effetti tossici da parte di alcuni inquinanti ambientali sempre più presenti nell’ambiente, definiti come “endocrine disruptors” in grado di alterare l’asse ipotalamo-ipofisi gonadi. Il fattore maschile è riconducibile a una alterazione di uno o più parametri seminali, che determina una condizione di ipofertilità di vario grado o di infertilità. Le cause possono essere svariate: congenite o acquisite, ormonali, ostruttive, genetiche, malformative, infiammatorie, neoplastiche. Anche disturbi della sessualità come la disfunzione erettile e l'eiaculazione precoce possono essere responsabili. Il fattore femminile è conseguente a patologie congenite o acquisite quali malformazioni, disturbi della ovulazione, malattie ormonali, infettive, ostruttive, neoplastiche e post chirurgiche. Anche la poliabortività è responsabile di infertilità».