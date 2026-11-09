Fumi in paese, il sindaco: «Chi sa, ci riveli da dove arrivano» 

Il fumo invade la periferia di Serramanna, ma nessuno sa da dove venga e il sindaco si rivolge ai cittadini: «Se qualcuno sa chi sia responsabile di questa situazione e vuole scrivermi, anche in privato, si senta libero di farlo». Il mistero va avanti da giorni, ma né i residenti né il Comune riescono a capire da dove arrivi quel fumo: con ogni probabilità da roghi di vegetali, ma è solo una supposizione.

Secondo il primo cittadino sembra provenire da alcune aree periferiche del paese: «Siamo al lavoro per verificare la regolarità di queste attività, con particolare attenzione alle autorizzazioni, alla tipologia dei materiali bruciati e alle quantità». Il Municipio «non esclude che possano emergere comportamenti non conformi alle norme. Sarà compito delle autorità competenti, che stiamo interessando, effettuare gli accertamenti e valutare eventuali irregolarità».

L’attenzione rimane alta, l’obiettivo del Comune è tutelare la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente. «Comprendiamo il disagio dei cittadini che in questi giorni stanno subendo gli effetti dei fumi, continueremo a interessarci e a sollecitare le verifiche», conclude il sindaco, chiedendo ai residenti che conoscono le cause dei roghi di informare il Municipio.

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