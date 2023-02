Fumetti e slang quartese al festival della letteratura 

Maggio è ancora lontano ma è quasi tutto pronto. Il Festival della letteratura del mediterraneo organizzato dall’associazione Genti Arrubia, tornerà come sempre in primavera ma il programma di questa nona edizione è già stato presentato nei giorni scorsi nella sala degli affreschi dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari.

È stato il presidente dell’associazione Enrico Frau, a esporre i contenuti dell’iniziativa, diventata ormai uno degli appuntamenti culturali più attesi della città e un’occasione di crescita, di confronto e di arricchimento nel panorama letterario isolano.

Il tema di quest’anno, sarà “La comunicazione”. «Un argomento di stretta attualità» ha detto Frau, «che si presta alle varie declinazioni di significato volte a tratteggiare l’intera vicenda umana in tutte le sue sfaccettature ed articolazioni». Ne ha parlato diffusamente Luisa Contis, direttrice artistica del Festival, delineando la programmazione di quest’anno, organizzata in cinque intense giornate, di cui due itineranti, che vedranno come sempre, secondo lo spirito del Festival, il coinvolgimento delle scuole dalle primarie alle superiori, di Quartu, Sinnai, Maracalagonis e Burcei.

E quest’anno il Festival si arricchisce di due momenti significativi e molto attesi dagli alunni delle scuole: un laboratorio di fumetti e un laboratorio di dizionario dello “Slang” quartese, ossia il linguaggio utilizzato dai giovani quartesi. I laboratori sono già iniziati nelle scuole interessate e i lavori finali saranno presentati nelle giornate del festival.

Non potevano mancare poi gli autori che saranno presenti quest’anno a presentare i loro libri incontrando e interagendo attivamente con il pubblico presente. Una sezione particolare sarà poi dedicata alle persone con sordità e alla comunicazione LIS, per evidenziare la specificità di una lingua dotata di una propria struttura morfo-sintattica e della stessa articolata capacità comunicativa delle altre lingue.