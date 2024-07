Fumata nera sulle riforme alla Figc 

Tra le varie anime della Figc non c’è alcun accordo sulla ridistribuzione dei consiglieri, così ora sarà convocata un’assemblea per modificare lo statuto e molto probabilmente l’assemblea elettiva convocata per il 4 novembre dal presidente Gabriele Gravina sarà rinviata. È l’esito dell’incontro convocato ieri in Federcalcio dopo la presentazione del disegno di legge Mulè che prevede un differente “peso” in sede di votazioni nella Federazione, con l’aumento di quello riservato alla Lega di Serie A. Se ne discuterà nel consiglio del 29 luglio quando «chiederò al Consiglio Federale di convocare un’assemblea per la modifica dello Statuto per favorire un’approfondita riflessione sulle modifiche da attuare», ha spiegato Gravina.

Ma per Lorenzo Casini, presidente della Lega A che riunisce le 20 squadre del massimo campionato, è necessaria «una riforma che dia maggiore autonomia alle leghe dal punto di vista organizzativo e riordini i campionati. Oltre a uno statuto speciale della Serie A rispetto alle decisioni che la riguardano». Inoltre «serve un riequilibrio dei pesi e della rappresentanza degli organi che possa aumentare la quota del professionismo al 50%, con un peso della Serie A preponderante» rispetto soprattutto alla Lnd. A questo punto però servirà un’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto federale, ed ecco il consiglio del 29 luglio.

