Fumata nera dopo il vertice tra Asl e sindaci 

Sanità nel Medio Campidano: l’incontro di ieri a Sanluri, nella sede della Asl 6, che il direttore Giorgio Carboni ha definito «prettamente tecnico» ha diviso i sindaci. Alcuni hanno colto «la disponibilità e l’urgenza di affrontare la questione con l’assessorato regionale», per altri «la posizione tecnica mal si concilia con le risposte politiche che l’assemblea si sarebbe aspettata di ricevere». Il vertice aveva lo scopo di esaminare la ricetta per guarire la sanità malata proposta dagli amministratori, ma si è concluso con un nulla di fatto. Carboni, dopo aver fornito un quadro della situazione e condiviso le preoccupazioni dei sindaci, ha evidenziato la necessità di un tavolo con la Regione per affrontare le questioni che «pongono problemi e danno soluzioni». Fiducioso il presidente del comitato socio-sanitario di Sanluri, sindaco di Lunamatrona, Italo Carrucciu: «Le nostre proposte sono state accolte, eccetto quelle che interessano questioni di carattere nazionale, dove solo il governo può intervenire. Sul resto piena condivisione e impegno perché al più presto intervenga l’assessorato regionale. Il terremoto politico dell’ente non può ignorare la salute dei cittadini. Restiamo in attesa di essere ascoltati, diversamente non esiteremo a intraprendere soluzioni alternative, anche eclatanti». Delusi ed arrabbiati altri sindaci per il mancato intervento operativo di Carboni. Fra questi Sandro Branca di Genuri: «Aspettavamo risposte politiche, cambiamenti strutturali, capacità finanziaria e di programmazione che questa Asl non ha garantito in passato e oggi apprendiamo che non potrà farlo in futuro. La drammatica situazione della politica regionale e il mandato del direttore, in scadenza, non consentono soluzioni strutturali a lungo termine. Ora, come in passato, ci dovremmo accontentare di risposte tampone che lasciano aperte tutte le emergenze sanitarie. Parlo a nome anche di alcuni colleghi, presenti e non, che mi hanno delegato a rappresentare il disappunto per l’assenza della Regione. Mancanza di volontà politica su questioni di primaria importanza e scarsa considerazione nei nostri confronti, sindaci eletti che giornalmente si confrontano con i cittadini che lamentano l’urgenza di affrontare le questioni sanitarie».

