Fumata nera a Roma per Portovesme srl: esplode la disperazione 

I dipendenti della fonderia di San Gavino hanno piantato le tende sopra l’edificio degli spogliatoi proprio sotto la grande ciminiera. Gli slogan messi all’ingresso della fabbrica sono chiarissimi: «Il lavoro è dignità, non carità», «Novant’anni di fonderia in un attimo spazzati via». Poche ore più tardi altra azione clamorosa: a Portoscuso quattro lavoratori della Portovesme srl si sono incatenati ai tornelli di ingresso della fabbrica. È stata la reazione dopo la fumata nera arrivata dal vertice sulla Portovesme srl al ministero delle Imprese e del Made in Italy: la fonderia di San Gavino e le produzioni di piombo e zinco non ripartiranno, almeno per ora.

L’incontro

La sottosegretaria Fausta Bergamotto ha chiesto all’azienda di riavviare le produzioni già ferme, mettendo sul tavolo l’agevolazione del credito d’imposta sull’acquisto dell’energia per i prossimi tre mesi e il regime dell’interrompibilità. Ma le misure sono state considerate insufficienti dalla Portovesme srl per riavviare gli impianti. Un incontro ad alta tensione: Governo, Regione e sindacati hanno ripetutamente chiesto all’amministratore delegato Davide Garofalo, alla luce dei costi dell’energia emersi nella discussione, di rivedere la decisione che ha già portato alla fermata di buona parte degli impianti di Portovesme e alla imminente fermata di San Gavino. Per i prossimi giorni il Governo vuole al tavolo anche i vertici della Glencore. «Governo e Regione hanno fatto il possibile per offrire all’azienda certezze e prospettive - dice il presidente Christian Solinas - ora la Glencore deve dichiarare apertamente quali sono le sue reali intenzioni Non è accettabile che in presenza di condizioni oggettivamente favorevoli, accettate da altre realtà industriali energivore, Portovesme srl continui ad arroccarsi su argomenti superati o superabili». Al vertice hanno partecipato anche gli assessori regionali. «È chiaro che il problema non è il costo dell’energia - ha detto l’assessora all’Industria Anita Pili - la società deve dirci se nei suoi piani c’è la chiusura degli stabilimenti». Anche l’assessore all’Ambiente Marco Porcu ha chiesto chiarezza. «Il nuovo programma di riconversione, di cui ancora non si conoscono neppure i contenuti - dice - esclude comunque la fonderia di San Gavino. Inaccettabile che l’azienda chieda uno sforzo alle istituzioni e ai lavoratori, senza voler fare la sua parte». Ada Lai, assessora al Lavoro, ha ribadito che la Regione garantirà il sostegno al reddito, «ma oggi - ha detto - l’azienda deve darci risposte concrete». Per Fausto Durante, segretario regionale della Cgil, «per la Glencore non ci sono più alibi: l’azienda riattivi gli impianti, faccia rientrare i lavoratori dalla cassa integrazione». Per lunedì alle 8 è stata convocata l’assemblea dei lavoratori a Portovesme: «Inaccettabile - si legge in una nota delle segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil - che la proprietà si aspetti da parte del Governo ulteriori risorse per ridurre il costo dell’energia, per sostenere gli ammortizzatori e garantire un’ipotetica riconversione».

La tensione

A San Gavino i lavoratori resteranno in stato d’agitazione in assemblea permanente. Lo rimarcano Enrico Porceddu (Cisl), Cristiano Lixi (Cgil) e Carlo Ambus (Uil), i tre componenti della Rsu della fonderia: «Assemblea permanente all’interno dello stabilimento in attesa che l’azienda riveda la propria presa di posizione unilaterale. In questo periodo noi lavoratori non potremo usufruire di uno stipendio dignitoso ma dovremo sopravvivere con il sussidio della cassa integrazione di circa mille euro. Sfrutteremo tutte le armi a nostra disposizione, ma saranno armi avvelenate da disperazione, rabbia e incertezza». Stesso clima di tensione, da ieri sera, nel Sulcis, alla Portovesme srl: gli operai incatenati ai tornelli non si muoveranno senza risposte. Intanto per lunedì, alle 8, è stata convocata l’assemblea dei lavoratori. «Profondo dispiacere nell’assistere a tanta disperazione e a questi gesti estremi per difendere i posti di lavoro – ha detto il presidente Solinas dopo aver appreso le novità da San Gavino e Portovesme – ai lavoratori e alle loro famiglie il mio sostegno istituzionale e personale»