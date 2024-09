Fumata bianca, il Governo Barnier prende forma 

Parigi. Dopo due settimane di trattative all’ultimo respiro, la Francia avanza a passo spedito verso la formazione del nuovo governo. Nel cielo di Parigi la fumata bianca sembra più vicina che mai: la riunione considerata l’“ultima chance” tra il premier designato, Michel Barnier, e le forze politiche sembra finalmente portare la Francia fuori dall’impasse politica. Secondo fonti concordanti, il nuovo esecutivo guidato dal settantaduenne neogollista dovrebbe venire annunciato oggi, al massimo entro il fine settimana.

Barnier ieri sera è andato da Emmanuel Macron all’Eliseo - terzo incontro in pochi giorni - per proporre al capo dello Stato un esecutivo «pronto ad agire al servizio dei francesi» e determinato a «migliorare il loro tenore di vita nonché il funzionamento dei servizi pubblici, in particolare, la scuola e la salute, ma anche garantire la sicurezza, controllare l’immigrazione e far progredire l’integrazione». Barnier vuole «incoraggiare aziende e agricoltori, confermare l’attrattività economica della Francia, controllare i conti pubblici e ridurre il debito ecologico». Il capo del governo ritiene che i partiti e i gruppi politici della destra e del centro che ha riunito a Parigi per l’ultimo delicatissimo round di consultazioni, dopo le frizioni dei giorni scorsi su nomine e tasse, sono ora «pronti a sostenere l’azione del suo futuro esecutivo». Durante la riunione, Barnier ha inoltre «insistito» sul «dialogo permanente che intende instaurare». Per tradurre in pratica questo programma, Barnier pensa a un esecutivo di 38 ministri, di cui 16 titolari, hanno riferito diversi partecipanti alla riunione.

