Fumata bianca, c’è il presidente 

Ieri pomeriggio l’ennesima riunione dei quattro componenti del Cda in realtà non faceva presagire la fumata bianca. Sino a poche ore prima infatti sembrava proprio che la spaccatura (da una parte Daga e Carta, dall’altra Mastino e Casu) dovesse continuare, ancora a lungo. E invece alla fine è arrivato a sorpresa il voto di Andrea Casu che ha di fatto chiuso la partita facendo passare la linea proposta del Democratico Daga e osteggiata dal centrodestra oristanese.

Un nome che due mesi fa aveva proposto un componente del Cda, Massimiliano Daga, consigliere comunale del Partito democratico, ricevendo il no deciso di Giorgio Mastino, nominato dal Comune di Oristano in quota Sardegna 20Venti, e dello stesso primo cittadino lagunare, con tessera dei Riformatori che invece volevano affidare quella poltrona al centrodestra.

Alla fine ha ceduto il sindaco di Santa Giusta, Andrea Casu. Con il suo voto da ieri il Consorzio industriale ha coperto una casella che era vuota da marzo 2022, quella della presidenza. Sarà Gianluigi Carta, imprenditore nominato dalla Provincia e delegato dalla Camera di commercio, a guidare l’ente di via Del Porto occupando la poltrona lasciata vacante da Nando Faedda.

L’elezione

La diatriba

Tra assemblee monche e votazioni nulle, lo stallo andava avanti da marzo 2022, quando è scaduto il breve mandato affidato a Nando Faedda. Sull’incarico, già all’indomani delle elezioni amministrative che hanno decretato la vittoria del centrodestra, aveva posato gli occhi Sardegna 20Venti, il partito che nella composizione della Giunta Sanna ha avanzato i “resti” maggiori e ha potuto per primo alzare la mano nella spartizione dei ruoli di sottogoverno. La scelta era ricaduta sul giornalista Giorgio Mastino. Sembrava inizialmente che la partita per la presidenza dovesse giocarsi con il delegato della Provincia, già a capo del Cipor, Massimiliano Daga. A fine gennaio la sorpresa con la nomina, affidata sempre all’amministratore straordinario dell’Ente di via Carboni Massimo Torrente, del rappresentante degli imprenditori Gianluigi Carta.

Il risiko

Trovare una via d’uscita nel complicato risiko si è rivelato più difficile del previsto, anche alla luce del fuoco incrociato tra Sardegna 20Venti e Partito Democratico: la prima votazione è finita in perfetto equilibrio con il giornalista sostenuto dal sindaco lagunare Andrea Casu e l’imprenditore appoggiato dall’esponente di centrosinistra Massimiliano Daga. La seconda manche non si è neppure giocata. In assenza di un accordo preventivo, i quattro hanno preferito rinviare la questione a data da destinarsi.

Ci ha pensato la Regione a suonare la sveglia lo scorso 13 aprile, con una lettera firmata dal direttore generale dell’assessorato all’Industria, Alessandro Naitana, nella quale si invitava il Consorzio «a voler procedere quanto prima, e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della presente, alla convocazione dell’Assemblea generale ai fini dell’adozione dei necessari atti deliberativi, volti a ripristinare organo presidenziale». E ieri la partita si è chiusa.

