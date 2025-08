Fumano in spiaggia, undici bagnanti sanzionati dai poliziotti 

Sorpresi a fumare al Poetto sotto l’ombrellone o seduti sul proprio asciugamano, undici bagnanti sono stati sanzionati dagli agenti della Polizia Locale. I trasgressori dovranno pagare 150 euro a testa. Durante il servizio svolto nell’ultimo fine settimana dai poliziotti nella spiaggia cagliaritana, sono scattati anche dei sequestri di merce a carico di alcuni venditori abusivi.

I controlli da parte del personale della Polizia Municipale hanno fatto emergere ancora una volta il mancato rispetto del divieto di fumo nelle spiagge in vigore oramai da diversi anni. Così il personale, in uniforme ma anche in abiti civili, ha sorpreso 11 bagnanti mentre fumavano o che avevano appena gettato il mozzicone tra i granelli di sabbia. Per tutti è scattata la sanzione per il mancato rispetto del divieto di fumo e per l’abbandono di mozziconi in spiaggia, come previsto dal regolamento di Polizia Urbana e Sicurezza.

Il servizio svolto dagli agenti si è concentrato anche sull’attività di vendita di indumenti: alcuni ambulanti abusivi alla vista dei poliziotti hanno abbandonato la merce che è stata poi sequestrata. Le attività da parte della Municipale, sotto il coordinamento del comandante Pierpaolo Marullo, proseguiranno anche nei prossimi giorni e soprattutto nel weekend. (m. v.)

