Cabras.
12 marzo 2026 alle 00:34

Fumano crack e buttano la bottiglia per strada 

Inizialmente le era sembrata una bottiglia di plastica abbandonata, come spesso accade. Ma quando ha provato a raccoglierla per gettarla via, si è accorta che era stata attrezzata per fumare il crack. A Cabras è allarme droga.

La scoperta è avvenuta due giorni fa a pochi metri dalla chiesa di Santa Maria Assunta. «Sono rimasta senza parole - racconta Antonella Corrias, la donna che ha trovato la bottiglia –: sapere che a pochi metri da casa ci sono ragazzini che rischiano di farsi molto male è scioccante». Per allertare le famiglie Antonella Corrias ha pubblicato la foto sui social. «Che si attivino anche le forze dell'ordine e gli amministratori comunali», è l’appello di Corrias. Il sindaco Andrea Abis commenta: «Il consumo di droghe è un problema noto, com’è noto anche il progetto di prevenzione che stiamo portando avanti nelle scuole medie, ad esempio. È l'unico mezzo che abbiamo per far capire la pericolosità di queste sostanze».

Il problema del disagio giovanile è stato ieri al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Salvatore Angieri. Durante l’incontro si è parlato di un piano che prevede anche «l’attivazione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici e interventi di sostegno alla genitorialità. Il coordinamento progettuale della Asl sta organizzando uno Spazio Giovani in tutti i consultori, per ragazzi dai 14 a 25 anni, l’attivazione di uno Spazio Giovani Itinerante nei paesi lontani dalle sedi principali e l’apertura di uno Spazio Genitori». La Asl si sta adoperando «per l’adesione al programma nazionale “Youngle”, che consentirà ai ragazzi di condividere in forma anonima i propri problemi attraverso un gruppo WhatsApp». ( s. p. )

