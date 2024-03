Fumagalli: «Nonne artista straordinario» 

«Con Gianfranco Nonne scompare un artista straordinario che noi abbiamo conosciuto in occasione dell’inaugurazione della sua opera il primo ottobre del 2022, all’esterno del MaC Lula». Domenico Fumagalli ricorda così lo scultore nuorese che aveva scelto come seconda patria le isole Faroe, dove viveva da circa vent’anni insieme alla sua compagna e dove si spento la notte fra giovedì e venerdì, al suo ritorno da una fugace visita in Sardegna. «È stata una mattinata intensa e emozionante -aggiunge Fumagalli - siamo dispiaciuti per la sua scomparsa e perché la sua scultura non è più a Lula». L’opera che ha vegliato sull'antica piazza di Lula, dall'ottobre del 2022 richiamando in poco più di un anno oltre tremila visitatori, narra un’esistenza errabonda.

Esposta a Nuoro per breve tempo, in occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla nascita della Deledda, fu portata Lula ed esposta nella piazza antistante il MaC e da lì verso una nuova collocazione a Dorgali da dove forse partirà per New York. La notizia della scomparsa di Nonne a 64 anni è stata accolta con commozione fra gli amici a Nuoro, sua città natale, con la quale aveva sempre tenuto un forte legame. I funerali si terranno a Sudoroy, l’isola dove scelse di vivere.

