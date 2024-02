Fulvio Loi è agente di pubblica sicurezza 

Era stato designato nell’ottobre scorso, ora il capitano della compagnia barracellare Fulvio Loi è anche agente di pubblica sicurezza per decreto prefettizio. Ad attenderlo ancora, il giuramento davanti alla sindaca Debora Porrà e la selezione, insieme alla giunta, dei componenti la compagnia, da vidimare poi in Consiglio. «Dovranno essere almeno 10 ma spero di partire con 15: Villamassargia ha un territorio bello e ampio che va protetto e tutelato», spiega Loi, 64 anni, di Cortoghiana, sottufficiale della Finanza in pensione. «Frequento il paese da 2 anni, - aggiunge - c’è brava gente e un ottimo clima, non vedo l’ora di cominciare. La compagnia nasce per essere vicina ai cittadini e garantisco che non ci sarà alcuno sceriffo». Il suo sarà un incarico triennale alla guida di un corpo che dovrà vigilare soprattutto su s’Ortu Mannu. «Le forti contestazioni precedenti? Sono frutto di strumentalizzazioni politiche di alcuni partiti e della minoranza - osserva Porrà - ma l’attività della compagnia è in linea con i desiderata della cittadinanza con la quale ci siamo confrontati. E non ci sarà nessun balzello per gli agricoltori: un finanziamento regionale coprirà le spese».

