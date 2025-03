Fulmine sulla cupola: colpito il crocefisso 

Grande paura ieri pomeriggio a Mamoiada, quando un fulmine ha colpito la cupola della storica chiesa di Nostra Signora di Loreto, nel pieno centro del paese, provocando il distacco di calcinacci e la rottura di alcuni vetri. Solo per un caso non ci sono stati feriti. Il fulmine ha colpito la parte superiore della chiesa e il crocefisso, durante un temporale che si è abbattuto sulla zona nel tardo pomeriggio. La chiesa è stata chiusa, e questa mattina i vigili del fuoco, intervenuti ieri per la messa in sicurezza, effettueranno un sopralluogo per verificare la staticità degli elementi strutturali. Il fragoroso boato e il bagliore della scarica elettrica hanno allarmato immediatamente i residenti e i visitatori presenti, suscitando momenti di panico.

Oltre ai danni alla chiesa, l’incidente ha causato anche disagi alla rete elettrica, lasciando numerose famiglie e attività commerciali senza corrente per ore, con alcune centraline che hanno preso fuoco. Il malfunzionamento dei servizi ha aggravato la situazione, rendendo più difficoltoso affrontare il temporale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. I vigili hanno provveduto a rimuovere i detriti caduti e verificare la stabilità della struttura, mentre i carabinieri hanno contribuito a garantire l’ordine pubblico e a gestire l’emergenza.«Fortunatamente nessuno si è fatto male – commenta il parroco don Salvatore Orunesu – sono caduti calcinacci, per ora è stato impedito l’ingresso alla chiesa a tutti». (f. le.)

