Fulmine a ciel sereno in casa Tharros: si dimette il tecnico Antonio Prastaro 

Oristano. Come un fulmine a ciel sereno, a poco più di dieci giorni dall’inizio ufficiale della stagione in Coppa Italia la Tharros si ritrova senza allenatore. Antonio Prastaro si è dimesso da tecnico della prima squadra e la società ha accettato la decisione. La seduta d’allenamento programmata per ieri è stata diretta dal preparatore atletico Fabio Pittau e da quello dei portieri Adriano Bachis.

L’avventura di Prastaro a Oristano termina dopo poco più di 20 giorni dall’inizio del lavoro sul campo. «Aveva qualche problema familiare», commenta il patron Tonio Mura, «l’impegno andava oltre le sue possibilità e ha deciso di lasciare. Siamo in un periodo in cui non è facile trovare un’alternativa». La squadra avrà qualche giorno di libertà e tornerà ad allenarsi mercoledì.

Sarà un Ferragosto di riflessione e valutazioni per individuare la persona giusta che dovrà guidare un gruppo rinnovato e ambizioso. Il sodalizio biancorosso, come dichiarato nei giorni scorsi dallo stesso patron, punta ai primi 5 posti, che valgono la zona playoff. Saranno tre giorni di contatti nella speranza di avere il nuovo allenatore già alla ripresa della preparazione al Comunale. Il futuro tecnico dovrà lavorare con un gruppo costruito da Prastaro e che esordirà in Coppa sabato 26, alle 18, in casa contro il Bosa. «La rosa è ristretta», conclude Mura, «e non sarà facile trovare il profilo giusto. Sono convinto che da questa situazione usciremo più forti».

RIPRODUZIONE RISERVATA