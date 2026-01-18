Füllkrug tiene a galla il Milan 

Roma. La Roma si vendica del doppio ko subito dal Toro in stagione vincendo nettamente in trasferta e festeggiando il poderoso impatto di Malen, che duetta magistralmente con Dybala. Un gol per uno e la Roma approfitta dello scivolone della Juventus per volare da sola al quarto posto. Se la classifica rende omaggio alla fuga sempre più sicura dell’Inter, il Milan tiene il passo e rimane a meno tre dalla capolista. I rossoneri capitalizzano col Lecce il gol realizzato di testa da Füllkrug poco dopo la mezz’ora della ripresa, dopo essere entrato al posto di Pulisic, e risolvono un’altra partita ostica a San Siro dove si confermano in difficoltà con le squadre in lotta per la salvezza. Stesso risultato, con altrettanta difficoltà, per il Napoli di Conte che chiude il conto col Sassuolo senza convincere molto, in linea con le precedenti prestazioni. Il tecnico poi continua a perdere pedine preziose per infortunio.

Le inseguitrici

Segna sorprendentemente il passo la Juventus. In attesa del Como, impegnato oggi all’Olimpico contro la Lazio, rallenta la sua brillante ascesa verso la zona europea l’Atalanta di Palladino, bloccata in casa dal Pisa. Missione compiuta, nel segno di Commisso. La Fiorentina rende omaggio al suo presidente scomparso dopo una lunga malattia acuendo la crisi del Bologna che torna a balbettare dopo l’illusorio successo di Verona. Per i viola è un fondamentale salto in avanti sulla strada della salvezza. Fanno un piccolo passo verso il centro della classifica Parma e Genoa, che si annullano con un pari senza gol.

La sorpresa

Quando esce dal campo tra cori e applausi dei tifosi giallorossi, Donyell Malen sorride felice. In pochi minuti si prende la Roma che trova un terminale offensivo moderno, veloce, maturo e inesorabile. Il primo gol al Torino, con un diagonale preciso, viene annullato per pochi centimetri di fuorigioco. Dopo 3’, su assist di Dybala, trova il varco giusto facendo capire di essere ben altro rispetto a Ferguson e Dovbik. Nella ripresa il Toro spinge con impegno, ma la difesa della Roma (che perde per infortunio Celik e Hermoso) tiene. Prima di essere sostituito Dybala ritrova il gol dopo quasi tre mesi. È un’altra Fiorentina quella che è riuscita a ricostruire Vanoli, a lungo sull’orlo dell’esonero. A Bologna si impone d’autorità in una gara emotivamente difficile per il lutto della scomparsa di Commisso. Ma i viola scendono in campo convinti, segnano un gol con Ndour annullato per fuorigioco millimetrico di Parisi. Poi però la conclusione di Mandragora non dà scampo a Ravaglia. Proseguono gli svarioni difensivi bolognesi, con Heggen e Holm protagonisti in negativo. Il tempo si chiude col raddoppio di Piccoli. Nella ripresa arrembaggio emiliano che porta a un palo di Rowe e al 2-1 di Fabbian. Ma i viola portano a casa la terza vittoria in cinque gare, mentre il Bologna incassa il quarto ko interno in cinque partite.

