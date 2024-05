Full immersion tra il Marocco e l’Iglesiente 

Una full immersion tra Sulcis iglesiente e cagliaritano spesa a divertirsi, socializzare, apprendere usi e costumi e confrontarsi con i coetanei su temi importanti quali le condizioni di vita delle donne in Sardegna ed in Marocco. Dopo la visita ad Ifrane dei ragazzi sulcitani dai 13 ai 16 anni, il progetto di cooperazione internazionale “Sotto lo stesso cielo” (finanziato con 60 mila euro dalla legge 19 del ’96) ha visto stavolta i 10 ragazzi marocchini di Ifrane soggiornare nell’iglesiente dove hanno potuto visitare luoghi iconici di Musei (comune capofila del progetto), Domusnovas, Iglesias e Buggerru, conoscere i rispettivi sindaci e svolgere attività ricreative e formative. «Su precisa richiesta della delegazione - spiega Maria Giovanna Dessì, coordinatrice del progetto per l’associazione Scarzella - i ragazzi hanno visitato anche il Sardinia Radio Telescope, l’Osservatorio Astronomico e la città di Cagliari». Calorosa l’accoglienza a Villa Devoto dove la presidente Alessandra Todde e l’assessora alla Cultura Ilaria Portas hanno ascoltato attentamente il racconto delle esperienze di vita fatto dai ragazzi grazie al progetto che si concluderà in giugno con due murales (a Musei ed Ifrane) ed uno spettacolo teatrale a Musei a ricordo dell’esperienza che si rinnoverà anche nel 2025.