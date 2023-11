“Full contrast”, sino a domani la mostra di Zilio 

C’è tempo sino a domani per visitare la mostra fotografica “Full Contrast” del fotoreporter cagliaritano Piero Zilio, allestita alla Fine Art Gallery di via Eleonora D’Arborea 61.

La mostra, accessibile gratuitamente al pubblico, è aperta ogni giorno dalle 18 alle 20, festivi inclusi. I tre progetti esposti includono “Killing In The Name”, reportage fotogiornalistico che documenta la vita delle famiglie dei detenuti nel braccio della morte, degli attivisti e degli avvocati di Singapore. Questo progetto è stato pubblicato nel 2023 sui principali quotidiani e periodici italiani ed è stato selezionato da Amnesty International per l'imminente campagna globale 2023-2024 contro la pena di morte. “Red Dao” è invece un progetto documentario e un viaggio straordinario alla scoperta di una tribù di sciamani che abita sulle montagne tra Cina e Vietnam. Pubblicato nel 2021 dalla rivista finlandese Docu Magazine, dedicata ai fotografi emergenti, nel 2020 ha ricevuto due medaglie di bronzo al Rise International Photography Awards in Australia e una menzione d'onore al Budapest International Foto Awards in Ungheria. Infine “Adventure Pastura” è il progetto fotografico d'esordio di Zilio. Un viaggio dal Mali alla Corea, dal Sergipe al Komi.

RIPRODUZIONE RISERVATA