Fuliggine e paura dopo il rogo: «Fiamme appiccate dall’uomo» 

Il giorno dopo l’incendio, a Sa Cannada, con la fuliggine si respira ancora la paura della gente: è stata per tutti una notte insonne. Le domande oggi le fanno loro, i residenti della frazione di Assemini che si trova al di là della Statale 130 e che due giorni fa ha vissuto tre ore da incubo, con le fiamme che lambivano le case e divoravano frutteti e oliveti: chiedono perché e chiedono chi. Perché non hanno dubbi: «L’incendio è doloso, qualcuno lo ha appiccato».

Sergio Corona ha 65 anni e da quando ne aveva 15 anni utilizza le macchine movimento terra: escavatori, pale, grader, dozer e dumper: «Che disastro», commenta con occhi esperti. «Fiamme troppo alte e troppo vento: in quelle condizioni il fuoco salta la strada», spiega: «La sommità della fiamma si stacca e vola dall’altra parte, è come se prendesse vita: quando l’ho visto non credevo ai miei occhi. Si guardi attorno: qui è pieno di campi di grano, nelle condizioni che avevamo mercoledì pomeriggio un campo di grano diventa benzina». Corona è stato chiamato a Sa Cannada dai residenti per un consiglio da esperto: tra gli interventi che fino a qualche tempo fa gli venivano richiesti c’erano proprio quelli di salvaguardia del territorio. Pulire i terreni e ripulire i fossati. «Anni fa si difendeva il territorio, se ne aveva cura. Oggi troppi terreni abbandonati sono diventati immondezzai. E il risultato è questo disastro».

Il giorno dopo a Sa Cannada c’è paura, perché l’estate è ancora lunga.

RIPRODUZIONE RISERVATA