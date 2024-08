Fuksas: «Sempre dalla parte dei sardi»  

«Sono e sarò sempre dalla parte dei sardi», dice con emozione l’archistar Massimiliano Fuksas. C’era nel 1969 per opporsi, insieme agli orgolesi, alla trasformazione dei terreni a Pratobello in poligono militare e c’è oggi per dire no ad altre forme di occupazione dei territori dell’Isola, messi a rischio dall’invasione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. «L’amico Francesco Cossiga mi ha raccontato tutto della Sardegna. Mi ha parlato delle terre civiche e di come i sardi le abbiano sempre difese. Dovete continuare a difendere la vostre terre. Adoro il paesaggio sardo. È bellissimo e va tutelato perché è la vostra grande ricchezza. Sono stato in Puglia di recente e ho visto i danni provocati dagli impianti eolici. Ci sono altri modi, penso all’idrogeno, per dare corso alla transizione energetica. Anche noi architetti dobbiamo essere parte integrante della difesa del paesaggio».

I ricordi di Pratobello 1969.

«Con alcuni amici ho incontrato a Roma una delegazione di pastori che ci ha spiegato che cosa il Governo volesse fare a Pratobello. Cercavano un aiuto. Abbiamo detto di sì. Venivano da Torino dove avevamo sostenuto la causa degli operai della Fiat, tra loro c’erano tantissimi sardi, impegnati nell’occupazione delle officine. Ricordo ancora i loro nomi. Non facevamo parte di movimenti o gruppi politici organizzati. La nostra idea era quella di offrire un sostegno a chiunque avesse bisogno, lavoratori o intere comunità. Un’epoca lontanissima, ormai non c’è più questo tipo di solidarietà».

Come è stato il viaggio verso la Sardegna?

«Con noi a bordo della nave c’erano i poliziotti del reparto Celere e della Digos che si stavano spostando nel Nuorese per bloccare ogni iniziativa. Non volevamo che si trasformasse l’uso civico in qualcosa che fosse appannaggio solo dei militari, quelle terre appartenevano alla comunità. Siamo partiti con una Volkswagen vecchissima. All’arrivo vedemmo subito una libreria, che ospitava il centro-antimperialista “Che Guevara”. C’era anche Giangiacomo Feltrinelli, c’erano i “compagni” di Lotta Continua».

Poi l’arrivo nell’Isola.

«Ci hanno accolto con calore, abbiamo dormito per poche ore in una casa semplice. Al risveglio la partenza verso Pratobello. Siamo partiti in auto. A un certo punto del viaggio, chi ci accompagnava, con tono perentorio, ha intimato al gruppo: bisogna scendere, si procede a piedi. Dovevamo arrivare prima dell’alba. Abbiamo camminato con passo molto sostenuto. Ci guidavano alcuni pastori. Ci siamo fermati per fare colazione. Abbiamo mangiato pane e formaggio, la più bella colazione della mia vita. Siamo saliti in quota. Dall’alto, abbiamo visto gli abitanti di Orgosolo, almeno 3 mila persone, donne principalmente, che cercavano di forzare i cordoni delle forze dell’ordine».

Le sequenze di quella rivolta. Quali immagini restano nella memoria?

«Abbiamo notato una colonna di carabinieri che avanzava. Un generale, arrivato in elicottero, aveva comunicato che era tutto a posto. Ci siamo gettati nella valle per non essere raggiunti dai militari. Siamo arrivati a Orgosolo. Avevo una ferita sulla pianta del piede. Nel cammino ero passato sopra una canna e le mie “Clarks” , scarpe che non devono essere mai usate in montagna, non mi avevano protetto. Poco tempo fa, ho incontrato una signora a Siena che mi ha detto: è stata mia zia in quel momento a medicarla. Chiedevo l’antitetanica. Mi rispose: qui non c’è. Mi diedero da bere fil di ferru . Un’esperienza che non dimentico. Ci ha fermato la Digos: se non lasciate questo posto volontariamente, emettiamo nei vostri confronti un foglio di via. Davanti alla Questura c’erano tante persone per esprimere solidarietà. È stata una bellissima avventura. Sono con voi, resterò sempre con voi».

