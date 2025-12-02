VaiOnline
Serie D.
03 dicembre 2025 alle 00:29

Fuke: sono qui per rilanciare l’Olbia 

L’imprenditore brianzolo pronto a «gettare il cuore oltre l’ostacolo» 

Romi Fuke si presenta. «Imprenditore, 55 anni, ho iniziato a 23 cavalcando tutta la fase della New Economy e arrivando ad avere un’azienda che alla fine degli anni 2000 era il quinto produttore di computer in Italia», dice di sé il brianzolo di origine giapponese che vuole dare un futuro all’Olbia, dentro una delle crisi più dure in 120 anni di storia.

«Ho casa qui dal 2013 e sono rimasto legato al territorio, e con quell’intervento temporaneo e spontaneo», dice a proposito del versamento di un acconto sulle mensilità arretrate a squadra e dipendenti dell’Olbia, «ho voluto gettare il cuore oltre l’ostacolo e distinguermi da chi, prima di me, ha fatto solo promesse».

Senza rivelare le cifre, Fuke si dice pronto a (ri)aprire il portafoglio. «Mi auguro di poter arrivare a un accordo di massima con la controparte in 7 o 10 giorni. Poi si andrà avanti per capire come procedere, se con un veicolo nuovo o l’acquisizione della vecchia società», prosegue, «stiamo cominciando a parlare con la FIGC per capire qual è la modalità più corretta, mantenendo chiaramente il titolo sportivo e la categoria. Siamo in una fase di ragionamento anche su come subentrare, se come proprietà o affittando un ramo d’azienda».

L’istanza

Fuke sa tutto dell’istanza di fallimento presentata da un tesserato a ottobre. «So anche che non si tratta di una somma gigantesca e stiamo ragionando su questa e altre situazioni che fanno parte dell’esposizione debitoria», spiega, «fortunatamente i bilanci dell’Olbia non sono complicatissimi: vediamo come si muoveranno i soci di minoranza nella ricapitalizzazione di quello approvato, e poi l’ultimo, che sarebbe in dirittura d’arrivo», dice ancora Fuke, che non rifiuterebbe il ruolo di presidente del club gallurese e ha già un’idea sul team dirigenziale. «Ho in mente un piano triennale per costruire qualcosa di solido e trasparente coinvolgendo il territorio in un’ottica di crescita del brand Olbia, che ha le carte in regola per seguire la strada del Como», sottolinea prima di annunciare un paio di rinforzi in arrivo per la squadra. In tempo, spera, per la gara di sabato in casa della vice capolista Trastevere.

Infine, l’imprenditore lombardo chiarisce che, qualora dovesse subentrare a Swiss Pro, debiti e stipendi saranno pagati in euro. E che la moneta complementare del circuito In-Lire, di cui è fondatore e Ceo, sarà utilizzata «per comprare beni e servizi per la squadra senza dover anticipare liquidità».

