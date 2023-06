«Fui sconfitto da certi interessi, non per l’abito» 

Nella risacca mediatica spinta dalla morte di Silvio Berlusconi il primo ricordo per molti è stato il suo duello televisivo d’esordio del 1994 con Achille Occhetto, l’uomo che dopo aver fatto approdare il Pci a un nuovo nome e a una più conclamata e rassicurante identità socialdemocratica guidava l’alleanza dei Progressisti, la coalizione che definì una gioiosa macchina da guerra per poi sentirsi rinfacciare da molti profeti del giorno dopo l’astrusità di quella formula, insieme al look spento scelto per quel faccia a faccia col grande seduttore mediatico.

Giovedì alle 17,45 Occhetto sarà a Cagliari, nell’aula magna Aldo Capitini della facoltà di Studi Umanistici a Sa Duchessa, ospite della fondazione Enrico Berlinguer insieme all’ex rettrice Maria Del Zompo e al cardinale Arrigo Miglio per discutere su come mettere “La pace al primo posto”, partendo dagli scritti e dai discorsi di politica internazionale del leader comunista sassarese.

Onorevole Occhetto, in un mondo cambiato così profondamente che cosa c’è di attuale nel pensiero di Berlinguer sulla pace?

«Nei testi di Berlinguer le questioni attuali sono molte, ma la più attuale è il suo richiamo all’esigenza di un nuovo ordine mondiale. A Cagliari metterò in evidenza qual è il rapporto fra questa sua intuizione e quello che bisognerebbe fare oggi, cioè rimettere al centro del dibattito, e di un’eventuale conferenza mondiale sulla sicurezza, il problema del mutamento di tutte le relazioni internazionali».

Su Avvenire lei ha proposto di “mettere fra parentesi per un anno” la questione delle armi all’Ucraina. Significa che per un anno bisogna armare Kiev?

«No, io mi rivolgevo ai movimenti pacifisti, che si dividono fra chi vuole mandare armi e chi non vuole, e dicevo: il movimento pacifista su questo non può influire, ormai è evidente che tutti e due i contenenti hanno deciso di arrivare al cessate il fuoco sulla base della situazione a loro più favorevole sul campo. Gli ucraini ritengono che il momento sarà quando avranno liberato il loro Paese, e dal punto di vista della giustizia internazionale è evidente che questa è un’esigenza del tutto rispettabile per un popolo aggredito. I russi ritengono che lo si debba fare nel momento in cui tutti i territori da loro occupati rimarranno nelle loro mani. Cioè vorrebbero aprire la trattativa chiudendola, e questo è un mostro diplomatico. Ma su questo è difficile intervenire, mentre i movimenti pacifisti – accanto al problema delle armi – potrebbero accompagnare l’esigenza di aprire una trattativa più generale sul cambiamento delle relazioni internazionali, e dare quindi anche una via di uscita ai russi dicendo chiaramente che siamo disposti a discutere un nuovo ordine internazionale che dia sicurezza a tutti».

Un pacifismo pragmatico?

«E anche visionario».

Veniamo inevitabilmente a Berlusconi. Quel duello quante volte lo ha rivisto?

«Beh, alcune volte. E poi me lo fanno rivedere tutte le volte che c’è un dibattito…».

Glielo infliggono.

«No, non userei quel verbo. È stato un bello scontro».

Tornando indietro metterebbe pure lei una spilla luccicante o un altro abito? Che cosa cambierebbe?

«Cambierei la società italiana e il sistema d’informazione, in particolare l’idiozia per cui invece che interpretare seriamente i processi che hanno portato alla vittoria di Berlusconi ci si è riferiti solo ai dati di immagine, introducendo già qui una degenerazione della cultura politica del paese».

Quella non fu anche una vittoria di immagine?

«Non lo penso assolutamente. Se lei guarda, e i giornali ci sono ancora, subito dopo il dibattito ci fu una serie di analisi: alcune diedero il pareggio, alcune persino la mia vittoria. Il vestito e la gioiosa macchina da guerra furono tirati fuori subito dopo la sconfitta».

Glissando sulla vera causa.

«Lei ha dato la mia risposta».

Ma la vera causa qual era?

«Era che dopo Tangentopoli si era creato un vuoto profondo nella società italiana, era crollata tutta la vecchia classe dirigente e si ebbe paura non tanto della vittoria del comunismo, che fu falsamente sollevata da Berlusconi un anno dopo che il comunismo era morto in campo internazionale, ma della vittoria di qualsiasi tipo di sinistra. E quindi entrarono in campo diverse forze. Un esempio lampante è quello di Agnelli, che certo non amava Berlusconi ma disse: dobbiamo sostenerlo perché se vince vinciamo tutti noi, se perde perde soltanto lui. Chi sono quei “tutti noi”? È un sistema di interessi che aveva paura, soprattutto dopo che il ’93 tranne a Milano ci aveva visto vincere ovunque. E quella paura ha aperto la strada al populismo».

Che ha avuto in Berlusconi il suo primo interprete.

«Ben prima di Trump, su questo ha fatto scuola. È stato un innovatore, sì, ma del campo conservatore, non dell’Italia».

L’ha divisa profondamente.

«Non solo: ha portato soprattutto sul piano del costume culturale degli elementi di degenerazione».

Aveva almeno un pregio?

«È stato un grande imprenditore, un innovatore aiutato dallo Stato, prima da Craxi e poi dalla legge Mammì, che tuttavia aveva naso e capacità di movimento. E ha usato la politica ai suoi fini».

È stato anche il grande federatore del centrodestra. Perché invece a sinistra ci si divide voluttuosamente?

«Perché se uno di sinistra vede una cosa e una soltanto che lo divide da un altro di sinistra, decide che quello sbaglia e non ci si può accordare. A sinistra c’è un elemento di integrismo difficile da superare».

A proposito di accordi a sinistra, tre anni fa sul Riformista Gianni Cervetti ha scritto che il patto del garage tra lei e D’Alema ci fu davvero.

«È assolutamente un falso storico inventato da D’Alema, che d’altro canto è abituato».

Lei ha guidato la principale forza della sinistra: che consiglio darebbe a Schlein?

«Schlein rappresenta un’importante novità, il Pd era nel pantano e lei gli ha dato una nuova capacità di movimento e di speranza. Il consiglio è di passare il più rapidamente possibile anche a una maggiore compiutezza del discorso politico».

Alleandosi con i 5 Stelle in modo organico?

«No, io parlo del discorso, parlo dell’analisi della situazione internazionale e del Paese».

Serve ancora elaborazione, insomma.

«Sì, anche se sul lavoro ha cominciato a centrare molto più di prima l’interesse del Pd».

Ma a un certo momento bisognerà fare delle alleanze.

«Fino alle Europee questo momento non ci sarà. D’altra parte Conte ha detto chiaramente che non si vuole alleare e per ora tutti i partiti pensano a contarsi in un sistema proporzionale. Quindi è importante che il Pd alle Europee arrivi rafforzato per poi aprire una politica delle alleanze, ma io credo che le alleanze fondamentali si debbano fare nella società, con un programma che sappia ampiamente parlare agli umili, al ceto medio, agli intellettuali e a tutti coloro che in realtà sono colpiti dal vecchio modello di sviluppo. È su questo terreno che penso vada rafforzato il discorso politico generale».

Da tempo ormai i diseredati votano molto più a destra che a sinistra.

«Il tema richiederebbe un esame molto più approfondito. Una risposta è che dopo la crisi del 2008 una parte della sinistra è rimasta impigliata nel neoliberismo, e mentre il capitalismo faceva acqua da tutte le parti e creava nuove diseguaglianze questi ceti si sono sentiti orfani e hanno incominciato ad avvertire un disagio profondo. Ed è capacità tipica del populismo utilizzare il disagio, questo è sempre avvenuto. È quel che è accaduto con l’avvento del nazismo e del fascismo, con un uso della menzogna che diventa evidente quando poi, una volta arrivati al governo, quei problemi non si risolvono e quelle risposte non arrivano. Ed è un nodo che anche ora è destinato a venire al pettine».

Vede pericoli democratici?

«Non nel senso classico che arriva la dittatura, ma c’è uno scivolamento verso un sistema di arbitrio che prepara un cambiamento della situazione democratica del Paese. Questo sistema è stato aperto da Berlusconi, la sua colpa maggiore è stata aver confuso la libertà con l’arbitrio e il disprezzo delle regole. E questa tendenza all’arbitrio, la lotta contro la magistratura, le tasse viste come lo Stato che mette le mani nelle tasche dei cittadini – e Meloni porta avanti questa teoria con “il pizzo di Stato” – sono lenti processi degenerativi che possono cambiare la vita politica del Paese. Ma il salto a un vero e proprio momento antidemocratico sarà molto difficile, gli anticorpi sono molto forti e chi oggi è in sonno, non vota o comunque non è soddisfatto dei partiti della sinistra, comunque non lascerà campo libero a un’aperta soluzione autoritaria».

Intanto la destra una certa egemonia culturale la sta sviluppando.

«Più che altro sta sviluppando un cambiamento quasi antropologico della società italiana. Proprio quel passaggio dall’idea di libertà all’idea di arbitrio è un salto culturale forte, ma pericoloso e all’indietro».

RIPRODUZIONE RISERVATA