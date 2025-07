Fughe di notizie, lo stop della Procura 

Milano. L’accanimento mediatico sul giallo di Garlasco ha superato il livello di guardia: il procuratore di Pavia Fabio Napoleone, che conduce le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007, avverte in un comunicato che «ricostruzioni, attività in corso e persino stati d’animo» non possono essere attribuite a lui e ai suoi pm «che aggiornano costantemente il Procuratore sull’accuratezza delle verifiche condotte» e «si esprimeranno ufficialmente solo al termine delle attività, adottando le decisioni necessarie». Altre interpretazioni che non siano del suo ufficio «in assenza di comunicati ufficiali, generano solo confusione, dando vita a discussioni fittizie in cui consulenti, esperti o opinionisti commentano su ipotetiche scelte della Procura basate su congetture».

Non è una congettura, invece, che l’incidente probatorio, oltre a riguardare le tracce di Dna trovate sulle unghie di Chiara, comprenda ora anche «la ricerca e l’analisi delle impronte» trovate nella villetta di Garlasco in cui Chiara fu uccisa (per il delitto è già stato condannato a 16 anni l’allora fidanzato Alberto Stasi). La gip Daniela Garlaschelli ha fissato per mercoledì 23 un’altra udienza per incaricare il perito dattiloscopista Domenico Marchigiani di individuare le impronte che dovessero emergere sulla spazzatura repertata 18 anni fa nella villetta (confezioni di tè, cereali e yogurt) e sui fogli di acetato che contengono tracce papillari individuate all’epoca. A una prima analisi non era stato trovato nulla a carico del nuovo indagato Andrea Sempio (che in un’intervista ha ricostruito come fu consegnato ai carabinieri quello scontrino di parcheggio ritenuto sospetto) ma solo il dna di Stasi e di Chiara Poggi. Intanto la perita Denise Albani dovrebbe riprende il suo lavoro tra qualche giorno. Al centro degli approfondimenti la traccia genetica maschile su una garza usata per prelevare all’epoca materiale biologico dalla bocca di Chiara. Apparterrebbe al cosiddetto «ignoto 3», quindi a una persona diversa da Sempio e Stasi, ma potrebbe anche essere un profilo da contaminazione: per questo i pm lo stanno comparando al profilo di decine di persone, tra conoscenti di Chiara e addetti alle indagini che vennero in contatto con il corpo.

