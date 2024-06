Fuggito il figlio dell’amico di Putin, c’è la svolta 

Milano. C’è un nuovo arrestato per l’evasione di Artem Uss, l’imprenditore 41enne figlio di un politico molto vicino a Putin che governa una provincia siberiana. Uss scappò (e non è mai stato ritrovato) dai domiciliari a Basiglio, nel Milanese, il 22 marzo 2023, mentre era in attesa che si completasse la procedura di estradizione chiesta dagli Stati Uniti per un’indagine su un traffico di componenti a uso militare e civile. In cella è finito Dmitry Chirakadze, anche lui imprenditore russo, cofondatore del gruppo Pravo.ru, un sistema di giustizia elettronica che fornisce assistenza ai siti web dei tribunali. Per la stessa inchiesta, nei mesi scorsi la Procura di Milano aveva emesso provvedimenti cautelari nei confronti di cinque persone di nazionalità albanese, serba, bosniaca e slovena (di cui solo tre trasferiti in Italia).

La fuga

Il cofondatore di Pravo.ru è considerato il primo punto di contatto tra l’oligarchia russa e l’evasione di Artem Uss, imprenditore che in Sardegna controllava attraverso la società Luxury Sardinia l’Hotel Don Diego a Porto San Paolo, in Gallura. È stato proprio uno degli arrestati nei mesi scorsi, Vladimir Jovancic, a raccontare ai magistrati milanesi di essere stato avvicinato dalla moglie di Uss, Maria Yagodina, e da un russo detto «Dima» (presumibilmente Dmitry Chirakadze). I due gli avevano spiegato che Uss non poteva più restare in Italia e gli diedero un anticipo di 7mila euro per l’acquisto di un’auto e di un telefonino dedicato alle loro comunicazioni. Adesso anche nei confronti di Yagodina, tornata in Russia prima dell’evasione del marito, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare per procurata evasione. La donna sarebbe dovuta tornare in Italia il 17 aprile.

I contatti nell’Isola

Dmitry Chirakadze, 54 anni, ha la residenza a Ginevra. È un aristocratico, discendente di un Granduca della Georgia, ed è sposato con una facoltosa donna russa, Lyubov Orlova, con la quale gestisce aziende e complessi immobiliari, tra cui il resort di lusso in Sardegna (è l’attuale presidente del cda della società che controlla l’hotel Don Diego, peraltro mai inserito nell’elenco dei beni russi da sottoporre a blocco). Ha anche un’imponente tenuta di caccia a Krasnojarsk, in Siberia, luogo di vacanza preferito da importanti funzionari russi, tra cui il governatore Aleksandr Uss.

Gli inquirenti ritengono che sia stato Chirakadze a tenere i contatti con la famiglia Uss durante i domiciliari e a coordinare il gruppo che hanno reso possibile l’evasione a marzo 2023. Il 54enne è stato arrestato dai carabinieri all’aeroporto di Fiumicino, proveniente da Olbia. L’accusa per lui è di procurata evasione in concorso aggravata dalla transnazionalità.

