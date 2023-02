Fuggito dall’Eritrea  si laurea a Cagliari: «Corono un sogno» 

Nel 2008, a 20 anni, scappa dalla sua terra, l’Eritrea, sotto dittatura militare e martoriata dalla guerra. Arriva in un campo profughi in Etiopia, dove prosegue gli studi. Finalmente riesce ad attraversare il Mediterraneo e, quasi per caso, a novembre del 2020, arriva a Cagliari. Ieri, a 15 anni dall’inizio di quel viaggio, Gebremichael Gebrehiwat Weldegebriel, perfettamente in corso dopo tre anni di studio, si è laureato.

Il traguardo

È il primo in città del progetto UniCoRe, messo in piedi con la Caritas diocesana e riservato agli studenti rifugiati. Una laurea in ingegneria chimica, con una tesi intitolata "The effect of the addition of moringa powder on the rheological properties of flour dough" e votazione finale di 93 su 110.

Abito scuro, cravatta blu, arriva alla discussione “scortato” dai suoi amici e dai tutor che in questi anni lo hanno sempre guidato e accompagnato nel suo percorso. Accenna un sorriso, ma i suoi occhi color nocciola non riescono a nascondere tensione ed emozione. «È il coronamento di un sogno, fin da bambino ero affascinato dalle materie scientifiche, fisica e chimica in particolare: sono molto emozionato, ma altrettanto felice. Quello che mi sono lasciato alle spalle, nel mio Paese, non l’ho dimenticato. Ma nonostante le difficoltà e gli ostacoli, sono riuscito a restare concentrato e lavorare bene per raggiungere l’obiettivo».

Gebremichael non è più un ragazzino. Ha 35 anni, ma in storie come la sua, l’età della laurea è solo un dettaglio. Ha capito fin da piccolo che, dove vincono guerra e miseria, studiare è l’unica opportunità per migliorare la propria vita e così la paura, lascia spazio alla voglia di riscatto e libertà. Parla poco del suo passato e quando lo fa, lo sguardo si incupisce: è fuggito dal suo villaggio Kinito, a 60 chilometri a Sud di Asmara, per ragioni politiche e non vede la sua famiglia da 12 anni.