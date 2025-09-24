Fuggito dalla guerra, morto sul monopattino 

Era arrivato nell’Isola tre anni fa, fuggito dalla guerra e con la speranza di trovare qui un futuro migliore insieme al fratello. Il destino però si è messo di traverso per il giovane Kiril Kachalaba, 18 anni - ucraino ma residente a Selargius - morto martedì sera in via Is Maglias, travolto da un’auto mentre era alla guida di un monopattino. Una tragedia avvenuta davanti a due amici. Sull’incidente hanno svolto tutti gli accertamenti gli agenti della Polizia Locale. Sotto questro vettura e monopattino.

La storia

Kachalaba è arrivato in Sardegna nel progetto di accoglienza organizzato dal Cagliari calcio con salesiani, Caritas e il Consolato d’Ucraina. Un ragazzo serio e responsabile. Il 18enne frequentava l’istituto tecnico Marconi e dopo la promozione aveva deciso di iscriversi al Primo Levi, diventata la sua nuova scuola da poche settimane. Quest’estate anche il primo lavoretto in una pizzeria del Cagliaritano. Sempre presente ai campi internazionali della Caritas, il ragazzo viene ricordato da chi lo conosceva bene come un giovane diligente, rispettoso, educato e attento. La sua vita era qui ormai, concentrata fra Selargius e Cagliari, ma con la speranza un giorno di poter tornare in una nuova Ucraina finalmente libera.

Il lutto

Una giovane vita spezzata, proprio mentre si divertiva con gli amici. La notizia della sua morte ha sconvolto amici e compagni di scuola, e tutta la comunità ucraina ospitata dai salesiani in via don Bosco, lì dove abita anche il fratello. «Siamo come una grande famiglia, quello che è successo è una tragedia per tutti noi», dice commossa la referente della Caritas che vive nella struttura di Selargius, nella borgata Santa Lucia. Chi lo ha conosciuto nei campus estivi lo ricorda con grande affetto: «Un ragazzo mite e buono, fuggito da una guerra infame tre anni fa. Qui aveva trovato accoglienza, amore e un po’ di spensieratezza giovanile, oltre che tanti amici a cui dava empatia e amicizia». La madre è in viaggio e dovrebbe arrivare a Cagliari probabilmente oggi. Nel frattempo il comune di Selargius è pronto a fare la sua parte qualora servisse un supporto alla famiglia del ragazzo per il trasferimento della salma in Ucraina per il funerale e per tutte le altre necessità. «Una tragedia che ha sconvolto tutti, a nome dell’amministrazione e della comunità selargina esprimo la vicinanza alla famiglia e agli amici del giovane», le parole del sindaco Gigi Concu.

Le indagini

Il diciottenne, secondo la prima ricostruzione degli agenti della Municipale, martedì sera aveva appena preso il monopattino elettrico – da chiarire se fosse stato acquistato di seconda mano o lo avesse preso in prestito da qualcuno – e probabilmente non aveva ben chiaro il funzionamento del mezzo. Uscito da via Castelli ha svoltato a sinistra in via Is Maglias proprio nel momento in cui arrivava, diretta verso viale Merello, un’auto con a bordo una famiglia di turisti tedeschi. L’impatto è stato terribile: il ragazzino indossava il casco ma ha riportato gravissimi traumi. Soccorso dal personale del 118, è stato accompagnato in ospedale al Brotzu: i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita ma purtroppo dopo un po’ il suo cuore ha smesso di battere.

