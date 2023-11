«Fuggito dal rave,  catturato dai civili di Gaza» 

Gaza. Tenuto prigioniero dentro un condominio a Gaza, all’improvviso un bombardamento colpisce l’edificio, il palazzo crolla, Roni resta ferito, la forza della disperazione lo aiuta a emergere dalle macerie, scappa via, ha il terrore che i terroristi lo riprendano, si nasconde dove può, mentre i missili continuano a piovere. Dopo quattro giorni di fuga, senza dormire, mangiare, bere, cercando di individuare il confine con Israele, alcuni abitanti di Gaza lo vedono: lo catturano e in un attimo è di nuovo nelle mani dei miliziani.

A raccontare la storia di Roni Kriboi, cittadino israelo-russo rapito da Hamas il 7 ottobre al rave nel Negev, è stata la zia Yelena Magid dopo il rilascio di domenica sera. Hamas ha detto di averlo liberato, unico uomo tra donne, bambini e anziani, in «omaggio agli sforzi del presidente Vladimir Putin e in segno di rispetto per la posizione della Russia». Roni, 25 anni, quella notte stava lavorando come tecnico del suono al festival e si divertiva come gli altri ragazzi. Quando i miliziani sono arrivati falciando vite e stuprando giovani donne, ha cercato di ripararsi insieme con un amico. Alle 10 del mattino di lui non c’era più traccia. Il fratello Igor l’ha chiamato al telefono, gli ha risposto una voce maschile in arabo, poi più niente. «Roni ha pensato che l’unica soluzione fosse raggiungere Israele a piedi. Ma non aveva i mezzi per capire dove si trovava e non poteva muoversi per le strade senza essere riconosciuto dagli abitanti di Gaza. Era come in un film. Era solo», ha raccontato Yelena ai media israeliani. Impossibile non capire che era un ostaggio fuggito. Ora la sua testimonianza sarà preziosa per lo Shin Bet. Nessun altro ostaggio è uscito dal tunnel o stanza in cui era prigioniero.

RIPRODUZIONE RISERVATA