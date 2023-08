«Fuggi fuggi dai Comuni, sindaci disarmati» 

Mario Puddu, sindaco di Assemini da due mesi.

«È stata un’emozione tornare in Municipio dopo cinque anni. Emozione che poi ha ceduto il passo ad altri sentimenti. Soprattutto il senso di responsabilità verso l’intera cittadinanza».

Il suo primo atto quale è stato?

«Ho cercato di mantenere un impegno che avevo assunto con gli elettori durante la campagna elettorale: riorganizzare un minimo l’ufficio Anagrafe incrementando il personale. Prima chi aveva necessità di una carta d’identità era costretto ad attendere anche quattro mesi, ora molto meno e penso sia un primo importante risultato. Poi anche il problema legato alle tumulazioni: prima venivano effettuate tre volte alla settimana, ora 5-6 giorni».

Per il resto poche analogie con la sua precedente amministrazione.

«In che senso?»

Prima era alla guida di una coalizione monocolore, grillino.

«Sì».

Adesso guida un polo con diverse anime, tra centro e centrodestra.

«Dove stiano in Regione non ha molta rilevanza. Sono molto orgoglioso della mia squadra, tutti sono coinvolti nel progetto di rivitalizzare la nostra cittadina. Non nego che la situazione sia diversa, ma riscontro lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di fare, la stessa determinazione che ha animato sempre il mio mandato da amministratore. Sono molto soddisfatto del lavoro di tutti i consiglieri e assessori che con grande sacrificio e spirito di servizio si sono buttati a capofitto nel lavoro, con determinazione e competenza.

Anzi, le dirò una cosa: sono estremamente convinto faremo addirittura meglio rispetto quanto fatto nel primo mandato, perché ora c'è maggior consapevolezza».

Qualche intoppo in Consiglio c’è stato però.

«In che senso?».

È mancato qualche voto alla maggioranza per l’elezione del presidente del Consiglio per esempio.

«Certamente allude al gruppo dei Riformatori. Non nego che avrei preferito un gruppo unico, ma d’altronde sapevamo già della loro appartenenza e in due hanno preferito rimarcare la loro militanza in “Idea Sardegna”, ma la maggioranza resta compatta e pronta a lavorare per il bene di Assemini».

Non è che lei sta diventando democristiano?

«Non è questo il punto, magari pragmatico si; nella nostra coalizione ci sono diverse anime ma pronte a remare nella stessa, direzione, mi sembra chiaro fin dai primi due mesi di lavoro».

Resta il problema della pianta organico in Municipio.

«È innegabile. Dieci anni fa c’erano 150 dipendenti, oggi 110 e assistiamo purtroppo, noi ad Assemini così come negli altri municipi, a un fuggi fuggi dei dipendenti comunali verso la Regione o altri Enti strumentali. Questo perché fuori dal Municipio il lavoro è meno stressante e soprattutto meglio retribuito. Sono favorevole alla battaglia dell’Anci per la creazione di un comparto unico lavorativo del settore pubblico con parità di trattamento economico».

Nei prossimi due mesi cosa succederà in città?

«Per ora abbiamo soprattutto affrontato le emergenze quotidiane, che sono tante in una città come la nostra. Sicuramente ci impegneremo nel rifacimento delle strade, dei marciapiedi, nel controllo della raccolta differenziata dei rifiuti, nella lotta agli incivili che abbandonano i rifiuti».

La minoranza, soprattutto il M5S, è molto battagliera.

«Auspico una opposizione costruttiva, non ho tempo per le piccole beghe. C’è tanto da fare per Assemini, non abbiamo trovato la città in buone condizioni, tutt’altro».

Paolo Carta

