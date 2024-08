Fugge reo confesso di 42 femminicidi 

NAIROBI. La polizia, che lo ha arrestato e poi se lo è lasciato scappare, ha messo su una taglia su Collins Jumaisi Khalusha, fermato il 15 luglio dopo la scoperta dei corpi mutilati e smembrati di 9 donne, racchiusi in sacchi dell’immondizia e gettati in una discarica della periferia di Nairobi. Su di lui ricadono i sospetti della morte di altre decine di donne, i cui corpi non sono stati ancora ritrovati. L’avvocato John Maina Ndegwa però ha contestato la confessione del suo assistito, sostenendo che era stato torturato per ammettere i femminicidi. Nel frattempo sono stati arrestati altri due sospetti, trovati in possesso dei cellulari di alcune delle donne uccise. Martedì Khalusha è evaso dalla stazione di polizia di Gigiri con 12 compagni di cella eritrei. La polizia accusa di complicità 5 agenti e offre un milione di scellini (circa 8 mila euro) a chi darà informazioni utili.

