Fugge in auto, gli trovano la droga in garage 

Hanno visto da lontano la pattuglia della Polizia. Così sono saliti rapidamente in auto per allontanarsi da Sant’Elia. Tutto inutile. Gli agenti si sono messi all’inseguimento della vettura. Una sfida ad alta velocità durata poco: i due giovani si sono fermati nella zona dell’ex Lazzaretto. Il conducente è rimasto a bordo. L’altro è sceso ed è scappato a piedi. Anche questo tentativo non è servito: raggiunto dai poliziotti ha reagito con calci e pugni, riuscendo ancora una volta ad allontanarsi per poi essere rintracciato definitivamente e arrestato. Per Riccardo Matta sono così iniziati i problemi: gli agenti delle volanti hanno perquisito il garage del giovane, trovando quasi due chili di droga tra marijuana, hascisc e anche cocaina (un etto). Matta, difeso dall’avvocato Teresa Camoglio, è stato arrestato e su disposizione del pm di turno, Enrico Lussu, accompagnato in carcere in attesa della convalida. Il suo amico è stato segnalato come consumatore e la sua posizione sulla vicenda è ancora al vaglio degli inquirenti.

Il servizio

Un’operazione nata durante uno dei controlli sul territorio disposti dal questore. Gli agenti di una pattuglia della Squadra volante, incaricati di fare alcuni passaggi nelle principali strade di Sant’Elia, hanno notato due giovani salire in tutta fretta su un’auto per poi tentare di allontanarsi dalla zona. La vettura si è diretta verso la parte vecchia del rione ma i poliziotti sono riusciti a non perdere mai il contatto visivo. Alla fine il veicolo si è fermato. Il conducente è stato subito bloccato e identificato: aveva con sé una dose di marijuana probabilmente appena acquistata. Il passeggero (Matta, come è poi stato accertato) è scappato a piedi.

Lo scontro

Immediatamente gli agenti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno chiesto l’intervento di altre pattuglie. È così iniziata la caccia al giovane in fuga, trovato quasi subito. Matta, secondo le accuse, ha però reagito riuscendo a liberarsi da un poliziotto per scappare una seconda volta. Le ricerche sono andate avanti per un po’ e alla fine il giovane è stato nuovamente rintracciato. Questa volta si è dovuto arrendere. Anche lui aveva in tasca una dose di marijuana.