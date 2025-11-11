Fugge in auto all’alt degli agenti  A bordo anche i due figli piccoli 

Quando gli agenti gli hanno intimato l’alt per un controllo, lui ha accelerato nonostante in auto ci fossero due figli, una anche piccola. È iniziato così, ieri a fine mattina, un inseguimento nelle strade di Sant’Elia che si è concluso dopo alcune centinaia di metri: i poliziotti delle volanti hanno chiamato i rinforzi e, evitando situazioni di pericolo, non hanno perso mai di vista la vettura del fuggitivo che alla fine si è dovuto fermare. Una volta raggiunto dagli agenti ha reagito ed è stato immobilizzato. Su disposizione del pm di turno è finito ai domiciliari.

Il processo

Il 34enne (non pubblichiamo il nome a tutela dei minori coinvolti loro malgrado nell’episodio) oggi verrà processato per direttissima: difeso dall’avvocato Riccardo Floris deve rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli agenti delle volanti, sotto il coordinamento del dirigente Massimo Imbimbo, l’uomo non si sarebbe fermato al posto di blocco perché sprovvisto di patente. Dunque ha cercato di allontanarsi sperando di non essere raggiunto, provando a far perdere le sue tracce commettendo diverse infrazioni al codice della strada. Soltanto quando è stato bloccato, i poliziotti hanno scoperto che a bordo c’erano anche i due minorenni, apparsi spaventati, in particolare la bambina più piccola. Una volta immobilizzato, l’uomo è stato accompagnato negli uffici della questura mentre i due figli sono stati affidati ai familiari del 34enne.

