Fugge e getta una pistola: in carcere 

I due amici lo aspettavano in auto, ma quando il conducente è uscito dal portoncino di un palazzo, in via Antonio Sanna a Pirri, ha trovato gli agenti delle volanti impegnati nella perquisizione dei giovani. E ha capito che sarebbe toccato anche a lui: secondo le accuse, Emanuele Zucca, 29 anni, improvvisamente si è messo a correre per far perdere le sue tracce, Ma soprattutto ha cercato, come emerso dalla ricostruzione dei poliziotti, di liberarsi di due telefoni cellulari e una busta con un oggetto pesante. L’uomo è stato bloccato poco dopo e soprattutto gli agenti hanno recuperato quanto gettato via: oltre ai telefonini, ritrovata – sopra una tettoia – una pistola “Beretta 70”, senza il caricatore, ma con il “cane” armato, e anche un caricatore con 8 proiettili calibro 7,65. Come se non bastasse aveva addosso una bustina con un grammo e più di cocaina e 2.150 euro.

Interrogatorio

Il 29enne, come disposto dal magistrato di turno, dopo un primo passaggio negli uffici della questura, è stato accompagnato in carcere a Uta in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Deve difendersi (lo assiste l’avvocata Barbara Derosas) dalle accuse di porto abusivo di arma da fuoco clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, sono ancora al lavoro per inquadrare con precisione la posizione degli altri due giovani – per ora risultati estranei alla vicenda – e per capire a cosa servisse la pistola o se fosse stata utilizzata.

Il controllo

Per ora l’operazione della Polizia, nata durante un pattugliamento nel quartiere popolare di Santa Teresa a Pirri, ha permesso di eliminare dal mercato della criminalità un’arma. Gli agenti hanno intuito che i due giovani, a bordo di un suv e in attesa di un’altra persona, avessero qualcosa da nascondere. Ma è stato soprattutto l’atteggiamento del conducente della vettura, arrivato poco dopo a convincere i poliziotti che c’era qualcosa di strano. La fuga e gli oggetti lanciati da Zucca (secondo la ricostruzione degli investigatori) ne sarebbero la conferma. Ora verranno svolti gli accertamenti tecnici sull’arma recuperata e anche sui due telefoni cellulari.

Le ipotesi

Sul perché il 29enne di Pirri avesse la pistola ci sono solo ipotesi. C’è da capire se la dovesse consegnare a qualcuno o se la stesse spostando da un luogo a un altro. Oppure se dovesse scattare, a breve, qualche azione. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA