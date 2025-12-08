Fugge dopo lo scontro con un camion 

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente frontale che, la notte scorsa, ha coinvolto due veicoli in viale Monastir, nei pressi della stazione di servizio della “Esso”. A scontrarsi sono state una Kia Sportage e un mezzo per la raccolta dei rifiuti: una delle persone rimaste coinvolte nell’incidente è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale in codice giallo, mentre l’altro conducente – stando alle poche indiscrezioni filtrate – si sarebbe allontanato prima dell’arrivo dell’ambulanza e degli agenti della Polizia Locale.

Strada chiusa

La dinamica non è ancora chiarissima, ma stando a quanto si apprende uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta, forse durante una manovra di svolta. L’urto è stato violento e l’utilitaria ha riportato ingenti danni, ma le conseguenze peggiori sono state per l’autista del camioncino: all’arrivo dell’ambulanza del 118 l’uomo era ferito, i sanitari hanno riscontrato una serie di contusioni e lesioni che hanno reso necessario il trasporto in ospedale con un codice giallo.

L’altro veicolo

Non è stato, invece, trovato sul posto dai soccorritori il conducente della Kia Sportage. Il timore è che, dopo il violento impatto, la persona che si trovava sull’auto – sotto choc – si sia allontanata in stato confusionale. Quando poi sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale hanno proseguito le ricerche, raccogliendo anche le testimonianze dei primi automobilisti intervenuti subito dopo il frontale.

Strada riaperta

La strada è poi stata riaperta al traffico verso le 10 del mattino di ieri, dopo essere rimasta chiusa diverse ore. A seguito dello scontro tra i due veicoli, infatti, una delle auto ha terminato la corsa impattando contro altre quattro. Nell’urto è stato perso anche dell’olio e del carburante, dunque è stato necessario l’intervento degli operai per rimettere in sicurezza la strada. Solo dopo svariate ore di lavoro, con il traffico deviato dagli agenti della Polizia Locale in altre direzioni, la circolazione è stata riaperta.

Ferito non grave

Non ci sono ancora notizie sulle ricerche dell’automobilista coinvolto nel frontale. L’operaio che era alla guida del mezzo per la raccolta dei rifiuti, invece, dopo essere stato visitato al pronto soccorso è stato tenuto in osservazione a causa del violento impatto. Per fortuna, anche dopo le visite, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

