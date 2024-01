Fugge con l’auto rimossa e investe un operaio 

Gli rimuovono l’auto parcheggiata in divieto di sosta e la portano con il carro attrezzi nella depositeria comunale, in viale Monastir. Lui va a riprendersela ma non ha nessuna intenzione di pagare il dovuto. Così, approfittando della distrazione di un impiegato, impegnato con un altro cliente, entra nella sua Peugeot 206, mette in moto e tenta di uscire dal deposito.

Un operaio si accorge di tutto e tenta di mettersi davanti, lui gli passa sopra un piede con una ruota, supera la sbarra, imbocca contromano viale Monastir e scompare.

Protagonista del movimentato episodio, avvenuto nella tarda serata di venerdì, è un 84enne. Qualche ora dopo viene raggiunto a casa da una pattuglia della Polizia Municipale, portato in caserma, identificato e denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Anche il giorno prima

Ma non è tutto. Il vecchietto terribile era recidivo. Anche il giorno prima gli era stata ritirata l’auto e anche in quel caso era andato a riprendersela con la forza (senza travolgere nessuno). Gli agenti erano andati a recuperarla in un parcheggio e l’avevano riportata nel deposito. Ma lui non si è perso d’animo ed è entrato ancora una volta nel grande parcheggio dove vengono portate le auto rimosse e, senza dire una parola, si è portato via l’auto, peraltro intestata alla moglie dopo avere investito – per fortuna senza ferirlo – un operaio.

Naturalmente il gesto dell’84enne non poteva rimanere impunito, visto che di lui si sapeva tutto. Così finirà sotto processo per il furto dell’auto (che pur essendo sua in quel momento era sotto la custodia della Polizia Municipale) e per resistenza a pubblico ufficiale. Per il primo reato rischia una condanna da sei mesi a tre anni, per il secondo da sei mesi a cinque anni.

I numeri

In città vengono portate via mediamente trenta auto ogni giorno e le rimozioni superano le 11 mila all’anno per un incasso, per il Comune, superiore al milione di euro. Le infrazioni più diffuse che causano l'intervento dell’autogrù sono il parcheggio davanti a un passo carrabile, la sosta negli spazi riservati alle persone disabili, in doppia fila, in prossimità di un incrocio.

Per la rimozione dell’auto la cifra da pagare è di 78,77 euro nei giorni feriali e di 97,74 nei festivi. Oltre alla sanzione per l’infrazione.

