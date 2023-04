Fugatti, nuova ordinanza per abbattere l’orsa Jj4 «Provvedimento dovuto» 

Trento. Fugatti non cede: un nuovo decreto, siglato dal governatore del Trentino giovedì sera, dispone l’abbattimento per l’orsa Jj4, catturata dai forestali e rinchiusa nel recinto del Casteller dopo che il 5 aprile ha ucciso il 26enne Andrea Papi nei boschi di Caldes. La prima ordinanza di abbattimento è stata sospesa dal Tar di Trento dopo il ricorso delle associazioni animaliste, che ora annunciano battaglia al Tar contro il nuovo provvedimento. E da Enpa, Leidaa e Oipa intanto arriva una diffida a non procedere all’abbattimento per non incorrere nel reato di uccisione di animali senza necessità previsto dall’articolo 544 bis del Codice penale.

Il decreto, fa sapere la Provincia di Trento, è un atto dovuto per il completamento dell’istruttoria, come richiesto dal Tar. Comunque l’abbattimento dell’animale è sospeso fino all’11 maggio, quando il Tar di Trento tratterà collegialmente la questione. Secondo l’Ispra la soppressione dell’orsa sarebbe tecnicamente percorribile, mentre un suo trasferimento - anche all’estero - dovrà «offrire inderogabilmente elevati standard per le esigenze di sicurezza e di incolumità per i suoi frequentatori». La strada del trasferimento era auspicata anche dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto. Ma la Provincia - si legge nel decreto - «non dispone di una concreta alternativa» alla soppressione, «considerato che le comunicazioni di disponibilità provenienti da soggetti esterni alla provincia, ad accogliere Ji4 in diverse strutture nazionali (Zoo Safari di Fasano) ed estere (Ma’Wa for Nature and Wildlife in Giordania, Gnadenhof fuer Baeren Hart bei Fuessing in Germania), citate nel parere Ispra di data 20 aprile 2023, rappresentano, ad oggi, generiche e sommarie dichiarazioni di presa in carico dell’esemplare pericoloso di cui si discute». Intanto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, boccia i corridoi faunistici: «Ci spiace per il collega Fugatti ma se il problema fosse a rovescio anche lui direbbe di no. Non è una lotta contro il Trentino che ha tutto il nostro aiuto e la nostra solidarietà, ci mancherebbe, ma ai corridoi per far venire dal Trentino in Veneto gli orsi dico di no».

