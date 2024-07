Fugatti insiste,  nuova ordinanza: «Abbattere l’orsa»  

Trento. Non si arrende il presidente della Provincia di Trento. Dopo che il Tar gli ha bocciato la prima ordinanza per l’abbattimento dell’orsa Kj1, indiziata di aver aggredito martedì scorso un turista francese, Maurizio Fugatti ne ha firmata un’altra con la stessa indicazione. La novità è che il secondo provvedimento contiene i risultati di test che dimostrerebbero come sia stata proprio Kj1 ad aver attaccato l’uomo mentre correva da solo nei boschi sopra il comune di Dro. Ma le associazioni animaliste non ci stanno e annunciano nuovi ricorsi. Prosegue intanto la caccia al plantigrado da parte dei forestali che hanno piazzato una serie di trappole a tubo a tubo nell’area: l’animale è accompagnato da tre giovani esemplari «sub-adulti», di cui «abbiamo la certezza che possano vivere senza la madre», ha commentato l’assessore competente Roberto Failoni. Il Tar di Trento aveva bloccato l’abbattimento.

