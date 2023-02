Fuga sull’Asse mediano: arrestato 

L’uomo, in quell’occasione, era stato riconosciuto dagli agenti per i suoi precedenti e da allora Volanti e Mobile avevano intensificato i controlli e le indagini per riuscire a scovarlo. Proprio una pattuglia della Squadra Volanti lo ha intercettato l’altra mattina sull’Asse Mediano mentre viaggiava a bordo di un’auto, anche questa rubata.

La seconda volta gli è andata male. La sua fuga cominciata sull’Asse mediano è finita in un campo alla periferia di Sestu dove le pattuglie della Squadra Volante della Polizia lo hanno scovato e arrestato. Si chiama Franco Mostallino, ha 46 anni, e si era reso protagonista, domenica scorsa, di un primo tentativo di evitare la cattura dopo aver rubato un furgone in un centro dell’hinterland, attraversato le strade di Cagliari (da Stampace e Sant’Avendrace) a forte velocità e imboccando diverse strade contromano, urtando violentemente alcune vetture e un pullman e rischiando di travolgere una donna disabile e altre persone che si sono ritrovate davanti alla sua macchina

Anche per questa sua spregiudicatezza i poliziotti avevano deciso di desistere per evitare che l’inseguimento dentro il centro abitato potesse finire male coinvolgendo passanti e altri mezzi.

Il riconoscimento

L’uomo, in quell’occasione, era stato riconosciuto dagli agenti per i suoi precedenti e da allora Volanti e Mobile avevano intensificato i controlli e le indagini per riuscire a scovarlo. Proprio una pattuglia della Squadra Volanti lo ha intercettato l’altra mattina sull’Asse Mediano mentre viaggiava a bordo di un’auto, anche questa rubata.

Nuovo incontro

Quando Mostallino si è accorto di essere stato avvistato ha pigiato il piede sull’acceleratore per tentare ancora una volta di sfuggire alla cattura. Si è così diretto verso Sestu per fermarsi in campagna, abbandonare la vettura e nascondersi dietro i cespugli della macchia mediterranea sperando di farla franca, ma gli uomini della Sezione reati contro il patrimonio della Mobile guidati dal dirigente Michele Mecca lo hanno localizzato, denunciato per resistenza ma anche arrestato per un provvedimento di carcerazione del magistrato di sorveglianza di Cagliari. Aveva con sé una sega circolare nuovissima, ancora imballata, sicuramente provento di furto. Se l’è portata dietro e ci si era seduto sopra dietro il cespuglio a pochi metri da una casa colonica.

Il dirigente

«La localizzazione dell’uomo è stata possibile grazie alla conoscenza del territorio da parte degli operatori della Volante e della Squadra Mobile. Durante l’inseguimento, così come era accaduto domenica scorsa – spiega il capo della Mobile, Fabrizio Mustaro – per evitare inseguimenti a forte velocità nel centro abitato i poliziotti hanno preferito desistere per non mettere in pericolo i passanti. Il fuggiasco, in quella circostanza, aveva davvero rischiato di travolgere una donna disabile».

Il provvedimento

Su di lui pendeva anche un provvedimento di carcerazione del magistrato di sorveglianza di Cagliari e per questo è stato portato nel carcere di Uta. Sarà denunciato anche questa volta per resistenza e per ricettazione.

